Siyonist İsrail yalnızlaşıyor: Slovenya hükümeti Filistin Devleti'ni tanıma kararı aldı

Başbakan Robert Golob, oturumun ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Filistin'i uluslararası hukuka ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına uygun şekilde 1967 sınırlarıyla, bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanımaya karar verdiklerini söyledi.





Golob, "Bu kararın tek bir mesajı var; düşmanlıkların derhal sona ermesi ve rehinelerin derhal serbest bırakılması isteğimiz. Bu karar, İsrail Devleti'ne ve kimseye karşı bir karar değildir." dedi.





İspanya, Norveç ve İrlanda da Filistin'i 28 Mayıs'ta resmen tanıma kararı almıştı

Bugünün, Orta Doğu'da kalıcı barışın sağlanması ve iki devletli çözüm yönünde hareket edilmesi için doğru an olduğuna inandıklarını ifade eden Golob, hükümetin bugünkü kararının olumlu sonuçlanmasını ve herkese örnek olmasını diledi.





Golob, söz konusu kararı meclise ileteceklerini ve milletvekillerinden destek istediklerini ifade etti. Slovenya Meclisinin Filistin Devleti'nin tanınması maddesini görüşmek üzere gelecek hafta toplanması bekleniyor. Bu arada, İspanya, Norveç ve İrlanda da Filistin'i 28 Mayıs'ta resmen tanıma kararı almıştı.



