Siyonist lobi Yahudileri de vuruyor

İsrail’in Gazze’de aylardır sürdürdüğü ağır bombardıman ve yardım engellemeleri yüzünden yüzlerce çocuk açlıktan ölürken, ABD’li Haham Dovid Feldman bu saldırıları “Yahudilik adına işlenen bir zulüm” olarak nitelendirdi. Feldman, İsrail devletinin Yahudi inancını temsil etmediğini ve yürüttüğü politikanın hem insanlığa hem de Yahudi hukukuna açıkça aykırı büyük suçlar içerdiğini vurguladı. Filistin’de yüzyıllar boyunca süren barışın Siyonist hareketin bölgeye yerleşmesiyle bozulduğunu söyleyen Feldman, Siyonizm'i “sömürgeci, ırkçı ve Gazze’deki yıkımı besleyen bir ideoloji” olarak tanımladı. ABD’deki İsrail yanlısı yapıların bir “Yahudi lobisi” gibi gösterilmesinin gerçeği çarpıttığını belirten Feldman, aslında bunun bir Siyonist lobi olduğunu vurguladı. Bu lobilerin İsrail’e koşulsuz destek sağladığını dile getiren Feldman, bu kör desteğin yalnızca Filistin’e değil, Yahudi toplumunun güvenliğine de zarar verdiğini açıkladı. Siyonizm'in etkisini kırmak için farkındalık ve eğitim çalışmalarının hayati olduğunu belirten Feldman, “Kamuoyu değiştiğinde her şey değişecektir” ifadelerini kullandı.