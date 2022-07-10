Dünya Somali Cumhurbaşkanı Mogadişuda Türk Osmanlı mimarisi olan camide Kurban Bayramı namazını kıldırdı
AFRİKA

Somali Cumhurbaşkanı Mogadişu'da Türk Osmanlı mimarisi olan camide Kurban Bayramı namazını kıldırdı

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Cumartesi sabahı Mogadişu'da yeni inşa edilen Türk Osmanlı mimarisi olan Ali Cumali Camii'nde Başbakan Hamza Barre, milletvekilleri, hükümet yetkilileri ve yüzlerce kişiye Kurban Bayramı namazını kıldırdı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Somali Cumhurbaşkanı Mogadişuda Türk Osmanlı mimarisi olan camide Kurban Bayramı namazını kıldırdı
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Yeni inşa edilen Türk Osmanlı mimarisi olan Ali Cumali Camii'nde bayram namazını kıldırdı. Mahmud, "Bu cami devlet tarafından sağlanan araziye yapıldı. Devletin ve halkının dinimizin sorumluluğunu üstlendiğinin olumlu bir göstergesidir'' dedi.

  • Cumhurbaşkanı, Kurban Bayramı vesilesiyle dünya çapında Somalilileri ve Müslümanları tebrik etti. Somali halkının ülkenin barış ve kalkınmasındaki rollerini güçlendirmesinin öneminin altını çizdi ve onları Eş-Şebab'a karşı mücadelesinde hükümete yardım etmeye çağırdı.

Cumhurbaşkanı, Somali halkının Kurban Bayramı'nı kutlayarak sağlık ve sıhhat diledi ve onları el ele vermeye ve kalplerini birbirlerine açmaya çağırdı.

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