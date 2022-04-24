Somali'de bir restoranda patlama: Altı kişi hayatını kaybetti

Somali'nin başkenti Mogadişu'da Lido Plaj'ındaki bir restoranda intihar saldırısı olduğu tahmin edilen bir patlama meydana geldi. Polis yetkilisi Abdi Mohamud, patlamada 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 7 kişinin de yaralandığını kaydetti.
"SALDIRI SIRASINDA ÇOK SAYIDA ÜST DÜZEY DEVLET YETKİLİSİ DE OLAY YERİNDEYDİ"
- Mohamud, aralarında Somali Polis Komutanı Abdi Hassan Mohamed Hijaar ve milletvekillerin bulunduğu çok sayıda üst düzey devlet yetkilisinin saldırı sırasında restoranda olduğunu söyledi.
Öte yandan yerel basında çıkan haberlerde, patlamanın ardından silah sesleri duyulduğu öne sürüldü. Patlamayı henüz üstlenen olmadı. Terör örgütü Eş-Şebab, Somali'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.