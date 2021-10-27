Dünya ABD Sağlık Bakanlığında bomba tehdidi
AMERİKA

ABD Sağlık Bakanlığında bomba tehdidi

ABD Sağlık Bakanlığındaki "bomba tehdidi" nedeniyle ABD Kongresine çıkan birçok cadde ve sokağın trafiğe kapatıldığı ve güvenlik önlemlerinin alındığı bildirildi.

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Haber Merkezi AA
Son dakika haberleri: ABD Sağlık Bakanlığında bomba tehdidi
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ABD Sağlık Bakanlığındaki "bomba tehdidi" nedeniyle başkent Washington DC'de ABD Kongresine çıkan birçok cadde ve sokağın trafiğe kapatıldığı ve güvenlik önlemlerinin alındığı bildirildi.

  • Washington DC Polisi, Kongre Binası yakınlarındaki Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığındaki bomba tehdidi nedeniyle alarma geçti.

İhbar nedeniyle ABD Kongresine çıkan birçok cadde ve sokak trafiğe kapatılırken, Kongre ve bakanlık çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Güvenlik güçlerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

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