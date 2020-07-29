Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Azerbaycan ordusu Ermenistana ait İHAyı düşürdü
ASYA

Son dakika haberleri: Azerbaycan Ermenistan'a ait İHA'yı vurdu!

Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdü

Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü bildirildi.Bakanlık, düşürülen İHA'nın fotoğraflarını da paylaştı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, sınırdaki Tovuz ili yönünde Azerbaycan mevzileri üzerinde keşif uçuşu yapan Ermenistan'a ait İHA'nın vurulduğu belirtildi.

  • Bakanlık, düşürülen İHA'nın fotoğraflarını da paylaştı.

Azerbaycan, Ermenistan’a ait askeri üssü böyle imha etti
OYNAT 00:49
Azerbaycan, Ermenistan’a ait askeri üssü böyle imha etti
Azerbaycan, Ermenistan'a ait askeri hedefi nokta atışıyla yok etti. Azerbaycan Savunma bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Ermenistan'a ait askeri üssün vurularak yok edildiği bildirildi. Açıklamada, Tovuz bölgesi yönündeki çatışmalarda Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin birim üssüsünün, Azerbaycan askeri birimleri tarafından nokta atışıyla yok edildiği vurgulandı. Bakanlık, Ermenistan'a ait askeri üssün vurulma anına ilişkin görüntüyü kamuoyuyla paylaştı.

Türkiye bütün gücüyle Azerbaycan'ın yanında: Tek millet tek ordu
GÜNDEM
Türkiye bütün gücüyle Azerbaycan'ın yanında: Tek millet tek ordu

İran Güney Azerbaycanlıları tutukladı
DÜNYA
İran Güney Azerbaycanlıları tutukladı
Abone Ol Google News
Bu veri ilk defa açıklandı

Bu veri ilk defa açıklandı

​Türkiye'nin değişen koronavirüs tablosu.
İkinci dalga mı geliyor?

İkinci dalga mı geliyor?

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş açıklama.
Süper Ligde tarihi karar

Süper Lig'de
tarihi karar

​Küme düşme ve yabancı kuralında işler değişti.
Camide yazıldı camide kalacak...

Camide yazıldı camide kalacak...

​Ayasofya'ya damgasını vuran levhaların dışarı çıkarılma hikayesi.
İmam hatipliler<br>normalleşme yaşıyor

İmam hatipliler
normalleşme yaşıyor

Okulların yüzde 13 imam hatip ama başarılarıyla dikkat çekiyorlar.
Kurban Bayramı'na<br>korona kuralları

Kurban Bayramı'na
korona kuralları

​Bakan Koca maddeleri tek tek açıkladı...

Halk TV komedisi

Halk TV komedisi

46 koltuklu Havaist otobüslerinde 100 kişi taşındığını söyledi.

Arefe günü yapılacak ibadetler

Arefe günü yapılacak ibadetler

Arefe günü oruç tutmanın faziletini Diyanet açıkladı.

10 yıl içinde<br>geri alınabilir

10 yıl içinde
geri alınabilir

Binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren karar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.