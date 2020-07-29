Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdü

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Anne evladına kendi böbreğini verebilmek için 20 günde 8 kilo verdi

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde yaklaşık 1 ay önce Organ Nakli Birimi hizmete girmişti. Hastanede ilk nakil 54 yaşındaki anne Peliza Dilek’ten 16 yaşındaki oğlu Hüseyin Dilek’ e oldu. Oğlu Hüseyin’e böbreğini vermek için Gebze’den gelen anne, kilolarından dolayı naklin olamayacağını öğrenince hayal kırıklığına uğradı. 7 yaşından beri böbrek yetmezliği ile savaşan oğlu için anne, 20 günde 8 kilo verdi. Annenin canlı verici olması üzerine tüm doku, uyum testleri yapılarak uyumlu olduğu öğrenildi.