Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Soruşturma krizi
ASYA

Soruşturma krizi

Lübnan’ın eski başbakanları ortak bir bildiri yayımlayarak soruşturma için uluslararası bir komisyon kurulmasını istedi. Ancak Başkan Yardımcısı Elie Ferezli, “Lübnan devletinin yok sayılması anlamına gelir” diyerek soruşturmaya karşı çıktı. Ülkede Cumhurbaşkanı Hristiyan, Başbakan Sünni, Meclis Başkanı ise Şiilerden seçiliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hizbullah’ın kontrolündeki Beyrut Limanı’nda yaşanan dev patlamanın ülkedeki siyasi krizi de tetiklemesinden endişe ediliyor.
Hizbullah’ın kontrolündeki Beyrut Limanı’nda yaşanan dev patlamanın ülkedeki siyasi krizi de tetiklemesinden endişe ediliyor.

Beyrut Limanı'nda 2 bin 750 tonluk amonyum nitratın infilakı büyük bir yıkıma yol açtı. Yüzlerce kişiyi öldüren felaket, toplumsal yapısı kırılgan olan ülkede siyasi tartışmaları da alevlendirdi. Lübnan'ın eski Başbakanları ortak bir bildiri yayınlayarak patlamanın soruşturulması için uluslararası komisyon kurulmasını talep etti. Eski Başbakanlar Saad el-Hariri, Necip Mikati, Fuad Sinyora ve Temmam Selam, Hariri'nin başkent Beyrut'taki konutunda toplanarak 'tarafsız yargıç ve araştırmacıların yer alacağı uluslararası bir komisyon' yahut 'Arap soruşturma komitesi' kurulması çağrısında bulundu. Ülkedeki Dürziler de uluslarası soruşturma açılması çağrısına destek verdi.

Beyrut'taki şiddetli patlama anına ilişkin görüntüler
OYNAT
Beyrut'taki şiddetli patlama anına ilişkin görüntüler
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta şiddetli bir patlama meydana geldi. Eski Başbakan Saad el-Hariri'nin oturduğu eve yakın gerçekleşen patlamada hükümet binası zarar görürken, çevredeki çok sayıda kişi yaralandı. Şiddetli patlama anına ilişkin görüntüler kameralara yansıdı. Patlamayla beraber gökyüzüne yükselen dumanların dalgalanma yaptığı görülüyor.


İÇ İŞLERİMİZE MÜDAHALE

Lübnan'da anayasa gereği başbakanların Sünni Müslümanlardan, Meclis Başkanı’nın ise Şii mezhebinden olması gerekiyor. Ülkede Cumhurbaşkanı ise Hristiyan Maruni cemaatinden seçiliyor. Nitekim tamamı Sünni olan eski Başbakanların 'uluslararası komisyon' çağrısı, Lübnan'ın Meclis Başkan yardımcısı Elie el-Ferezli'nin tepkisini çekti. "Beyrut Limanı'ndaki patlama için uluslararası inceleme talep edilmesi Lübnan devletinin yok sayılması anlamına gelir" diyen Ferezli, yaşanan tartışmaları eski Başbakan Refik el-Hariri'nin suikaste kurban gitmesi sonrasındaki sürece benzetti.

Beyrut Valisi Abbud: Patlama Hiroşima ve Nagazaki'ye benziyor
DÜNYA
Beyrut Valisi Abbud: Patlama Hiroşima ve Nagazaki'ye benziyor
Abone Ol Google News
ABden Türkiye açıklaması

AB'den Türkiye açıklaması

​"Üye ülkeler, ilişkilerin güçlendiğini görmek istiyor."
Yunan tuzağına karşı ortak bildiri

Yunan tuzağına
karşı ortak bildiri

"Libya'nın istikrar ve güvenliği hayati önem taşıyor."
Tedbir vurgusu

Tedbir vurgusu

​Bakan Koca, son 24 saati açıkladı.
Yok hükmünde

Yok hükmünde

​Dışişlerinden Yunanistan ve Mısır anlaşmasına tepki.
Veda etti

Veda etti

​Trabzonspor'un 'golcü' oyuncusu ayrılığı duyurdu.
Ayasofya'ya <br>akın sürüyor

Ayasofya'ya
akın sürüyor

​Yerlisi yabancısı kapıda kuyruk oluşturuyor.

Beşiktaş'ta <br>duygusal veda

Beşiktaş'ta
duygusal veda

​Siyah beyazlıların yıldızı F.Bahçe'ye transfer oldu.

Geri döndü

Geri döndü

Caner Erkin'in sözleşme detayı da belli oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.