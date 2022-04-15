Sosyal medyada gündem oldu: Joe Biden boşlukla tokalaştı

Biden'ın henüz başkan seçilmeden, kampanya sürecinde yaşı ve sağlık sorunları gündeme gelmişti.

Göreve gelen Biden, ayakta uyumak, uçağa binerken basamaklardan düşe kalka çıkmak, Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile eşini karıştırmak gibi birçok skandala imza attı.

ABD Başkanı'nın bu görüntülerinden sonra yaşı ve akıl sağlığı tartışma konusu oldu.

Sosyal medyanın bir numarası haline geldi

ABD halkı başkanlarının kırdığı potlara ve yanlış söylemlerine alışkın. Ancak son tuhaf görüntüler sosyal medyanın en çok konuşulan konusu haline geldi. Bir çok kişi başkanın boşluk ile el sıkışmasının bilişsel sorunları ile ilgili olduğunu söyleyip Biden'ın akıl sağlığını sorguladı.

Muhalefetin diline düştü

Biden'ın konuşmasını bitirmesinden dakikalar sonra 51 yaşındaki Texas Senatörü Ted Cruz sosyal medyaya düşen görüntüleri Twitter hesabından bir göz emojisi eşliğinde paylaştı.

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Kaliforniya Cumhuriyetçi Parti eski başkan yardımcısı Harmeet K. Dhillon, "İşi başkanı iyi göstermek olan Beyaz Saray ve Biden ailesinin bakıcıları nerede? Bu durum gerçekten tuhaf" dedi.

Tennessee'nin yaklaşmakta olan Cumhuriyetçi ön seçimlerinde Kongre için yarışan politikacı Robby Starbuck ise "Ah adamım. Müzik durumu 10 kat daha kötü hale getiriyor. Bu adam Başkan olmaya uygun değil" dedi.

Üst üste potlar

Yeniden başkan olma istediğini daha önce dile getiren Biden ara seçimlere altı ay kala programını yoğunlaştırdı. Ancak gittiği yerlerde kırdığı potlar başkanın akıl sağlığı ve yaş durumunun sorgulanmasından başka bir işe yaramadı.

Biden'ın ABD Başkanı olmasından sonra Başkan Yardımcısı Kamala Harris'ten defalarca 'Başkan Harris' olarak söz etmesi günlerce konuşulmuştu.

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Bu yıl başında 2020'ye girdiğimizi zanneden Biden geçtiğimiz günlerde katıldığı bir törende eşi Jill Biden'ın, eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde başkan yardımcısı olduğunu iddia etmiş daha sonra Beyaz Saray bu açıklamayı düzeltmek zorunda kalmıştı.