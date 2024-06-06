Soykırım silahları ABD'den

Uluslararası Adalet Divanında (UAD) soykırımla yargılanan İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yaptığı katliamlarda, ABD kaynaklı yüksek teknolojili silah sistemleri ve akıllı mühimmat kullanıyor. İsrail'in Gazze'de 7 Ekim'den bu yana kullandığı ABD menşeli yüksek teknolojili kara ve deniz platformları, helikopterleri ile karadan karaya ve helikopterden atılan füzelere ait bilgileri açık kaynaklardan derlendi.

M270 MLRS

İsrail Kara Kuvvetleri, Ekim 2023 de dahil olmak üzere, Gazze'ye yönelik önceki saldırılarında yoğun biçimde M270 Çok Namlulu Roket Sistemi (MLRS) kullandı. Sistemin monteli olduğu zırhlı araç, 6,86 metre uzunluğunda 2,57 metre yüksekliğinde, azami 480 kilometre menzilli. 64 kilometre/saat hızda gidebilen ve dolu ağırlığı 24,7 tonu bulan araç, 3 kişilik mürettebatla kullanılabiliyor.

APACHE HELİKOPTERİ

İsrail Hava Kuvvetlerinde A (İsrail adı Peten) ve D (Saraph) modelleri olmak üzere 48 AH-64 Apache taarruz helikopteri yer alıyor. Helikopterde 30 milimetrelik topun yanı sıra AIM-92 Stinger havadan havaya füzeleri, 70 milimetrelik Hydra 70 füzeleri, ABD menşeli AGM-114 Hellfire, AGM-65 Maverick ile İsrail üretimi Spike füzeleri taşınabiliyor.

BLACK HAWK VE SKORSKY

İsrail Hava Kuvvetlerinde 50 adet mevcutlu Sikorsky UH-60, "Yanshuf" adını alıyor. Genel maksat nakliye görevlerinde kullanılan, 2'si pilot olmak üzere 4 mürettebatlı, çift motorlu helikopter, 282 kilometre/saat seyir, 357 kilometre/saat azami süratle gidebiliyor. Üzerinde 7,62 milimetrelik M240, M134 makineli tüfeklerini veya 12,7 milimetrelik GAU-19 mitralyöz bulundurabilen helikoptere özel teçhizat takılarak güdümsüz 70 milimetrelik Hydra 70, güdümlü AGM-114 Hellfire füzeleri ile AIM-92 Stinger uçaksavar füzeleri eklenebiliyor.

HELLFIRE FÜZELERİ

İsrail'in Gazze'deki saldırılarda da kullanıldığı AGM-114 "Hellfire" füzesi, ABD'li Lockheed Martin, Boeing ve Northrop Grumman tarafından üretiliyor. Hellfire, başlangıçta zırhlı hedeflere karşı üretildi ancak yüksek değerli hedefler için de kullanılabiliyor. Havadan yere atılan füze yarı aktif lazer ve radar güdümlü, 1,6 metre uzunluğunda, 45-49 kilogram ağırlığında. Helikopterler, uçaklar ve silahlı insansız hava araçlarından (SİHA) atılabiliyor.

SAVAŞ UÇAKLARI

İsrail Hava Kuvvetlerinin elinde ABD dışındaki ülkelerden temin edilmiş hava platformları bulunsa da envanterinin büyük bir bölümü ABD menşeli. Hava saldırılarında ise Amerikan yapımı envanterden F-15 Eagle, F-35I Adir, F-16I "Savaşan Şahin" muharip hava platformlarını kullanıyor. Bunların dışında ABD menşeli Super King Air, C-130 Hercules, C-130J Super Hercules nakliye, Boeing 707, KC-46 Pegasus, KC-130 Hercules tanker uçakları, Super King Air, Gulfstream G550 muhabere ve elektronik istihbarat uçakları kullanılıyor.

APTAL BOMBALAR

İsrail ordusunun elinde ABD menşeli bomba ve mühimmatlardan birkaç seri havadan karaya atılan uçak bombaları bulunuyor. Bunlardan biri MK serisi olarak bilinen bombalar. Bu bombalar güdümsüz olduğu için aptal bomba olarak adlandırılıyor ve sivil kayıplara yol açıyor. Amerikan General Dynamics üretimi, serbest düşümlü bir bomba olan Mark 82 (MK-82), tanklara, binalara ve diğer yer hedeflerine karşı kullanılıyor. Mark 83 (MK-83) aynı aileden 460 kilogramlık, 3,03 metre boyunda serbest düşümlü bomba olarak tanımlanıyor. Mark 84 (MK-84) bomba ise 925 kilogram ağırlığında.

REFAH KATLİAMININ MÜHİMMATI: GBU-39B

GBU-39B güdümlü havadan karaya atılan bomba Amerikan Boeing tarafından üretiliyor. GPS güdümlü, 2006'da hizmete giren, 74 kilometre azami menzilli, yaklaşık 113 kilogramlık azami savaş başlığı takılabilen ancak daha küçük patlayıcıların da monte edilebildiği bir silah olarak biliniyor. GBU-39B, İsrail'in envanterindeki uçaklardan atılabiliyor. Refah'ta yerlerinden edilmiş sivillerin bulunduğu kampa yönelik İsrail Hava Kuvvetleri saldırısında GBU-39B kullanıldığı değerlendiriliyor.

MİSKET BOMBASI

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında da misket bombaları kullandığı değerlendiriliyor. Kullanımı yasaklı bombalardan CBU-58 misket bombası, içinde 650 adet BLU-63 bombacıklarını barındırıyor. Bombanın ABD'deki üretimi durduruldu.

25 ADET F-35 DAHA

İsrail, ABD ile 25 adet F-35 savaş uçağı alımı için 3 milyar dolarlık anlaşma imzaladı. İsrail, ABD’den 25 adet F-35 savaş uçağı alacak. İsrail Savunma Bakanlığı’ndan bir heyet, ABD’ye giderek üçüncü bir F-35 savaş uçağı filosu oluşturmak üzere ABD ile 3 milyar dolarlık anlaşma imzaladı. Savaş uçaklarının 2028 yılından itibaren yılda 3 ila 5 adetlik partiler halinde teslim edilmeye başlanması planlanıyor. İsrail'in 50 adetlik F-35 siparişinden şimdiye kadar sadece 36'sı teslim edildi.







