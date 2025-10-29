Soykırımcı ateşkes dinlemedi

Mısır’ın Şarm eş-Şeyh kentinde 9 Ekim’de dünya liderlerinin katılımıyla sağlanan ateşkes anlaşmasını günlerdir delmek için bahane arayan terör devleti İsrail, Gazze’ye geniş kapsamlı ilk saldırısını dün akşam gerçekleştirdi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Hamas’ın ateşkesi ihlal ettiği bahanesiyle “vur” emri vermesiyle gerçekleşen saldırılarda en az 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.





SARI HATTI BOMBALADI

İsrail ordusu ateşkesi ihlal ederek Gazze ile Deyr el-Belah kentlerine düzenlediği saldırılarda 5 Filistinli yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı. İsrail ordusuna ait insansız hava aracı Gazze kentinin batısında Şifa Hastanesinin çevresini ve arka bahçesini füzelerle hedef aldı. İsrail savaş uçakları Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampı'na hava saldırısı düzenledi. Gazze kentinin güneyindeki Sabra Mahallesinde İsrail ordusunun bir evi bombalaması sonucu ölen ve yaralananlar oldu. Hedef alınan 3 katlı evin "El-Bena" ailesine ait olduğu öğrenildi. Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, hedef alınan evde 2 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, aralarında bir bebek ve çocuğun da bulunduğu 4 kişinin yaralandığını duyurdu. İsrail ordusu topçu atışlarıyla da Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinin doğu kesimlerini bombaladı. Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun bombaladığı bölgeler, ateşkes anlaşması kapsamında İsrail ordusunun çekildiği Sarı Hat'tın ilerisinde bulunuyor.





HAMAS YALANLADI

Terör devleti İsrail’in saldırıları sonrası Gazze’deki İslami Direniş Hareketi (Hamas), İsrail'in Gazze'ye saldırı düzenlemek için bahane ettiği Refah kentinde İsrail askerlerine ateş açılması olayıyla bağlantılarının olmadığını açıkladı. Hamas’tan yapılan açıklamada, arabulucu ülkeler İsrail’e baskı yapmaya çağırılarak "Hamas, Refah'taki silahlı saldırıyla hiçbir bağlantısının olmadığını doğrulamakta ve ateşkes anlaşmasına bağlılığını yinelemektedir" ifadesi kullanıldı.





ABD: ATEŞKES ARA SIRA ÇATIŞMA OLMAYACAĞI ANLAMINA GELMİYOR

ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, yaptığı açıklamada, "Ateşkes sürüyor. Bu, ara sıra küçük çatışmalar olmayacağı anlamına gelmiyor" dedi. Vance, İsrail saldırısını meşrulaştırarak "Hamas'ın veya Gazze'deki başka birinin bir askere saldırdığını biliyoruz. İsraillilerin karşılık vereceğini bekliyoruz, ancak buna rağmen başkanın barışçıl tavrının süreceğini düşünüyorum" dedi.



