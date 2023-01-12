Dünya Stockholmda PKK alçaklığı Erdoğanın maketini astılar
AVRUPA

Stockholm’da PKK alçaklığı: Erdoğan’ın maketini astılar

NATO'ya üye olma şartları arasına Türkiye'nin terör örgütleriyle mücadele şartı koyduğu İsveç'te terör örgütü PKK sempatizanları eylem yaptı. İsveç'in başkenti Stockholm'da terör örgütü PKK sempatizanları belediye binasının karşısına kurdukları mekanizma ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maketini astılar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Stockholm’da PKK alçaklığı: Erdoğan’ın maketini astılar
Terör örgütü PKK sempatizanları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maketini astı

Türkiye'nin, NATO üyeliği için terör örgütleriyle mücadele şartı koyduğu İsveç'te terör örgütü sempatizanları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maketini astılar. İsveç'in başkenti Stockholm'da belediye binası karşısına kurdukları mekanizma ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tersten asan terör örgütü PKK sempatizanlarına tepkiler gecikmedi. Daha önce 2017 yılında yine İsviçre'de terör örgütü PKK Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef gösteren bir pankart asmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maketini astıkları görüntü:

Stockholm’da PKK alçaklığı: Erdoğan’ın maketini astılar
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Stockholm’da PKK alçaklığı: Erdoğan’ın maketini astılar
İsveç'in başkenti Stockholm'da terör örgütü PKK sempatizanları belediye binasının karşısına kurdukları mekanizma ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maketini astılar.

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