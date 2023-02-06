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Dünya

Stoltenberg: Türkiye ile tam dayanışma içindeyiz

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Çavuşoğlu ile temas halinde olduğunu belirterek, “Bu korkunç depremin ardından NATO müttefikleri şu anda destek için seferber olmuş durumda" ifadesini kullandı.

11:05 . 6/02/2023 Pazartesi
DHA
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından müttefiklerin, Türkiye ile tam dayanışma içinde olduğunu ve yardım seferber ettiğini duyurdu.

Stoltenberg, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremle ilgili Twitter hesabından paylaşım yaptı.


Genel Sekreter,
"Türkiye ile tam dayanışmadayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'yla temastayım. NATO müttefikleri şu anda destek için seferber olmuş durumda."
ifadelerini kullandı.

BORRELL: DÜŞÜNCELERİMİZ TÜRKİYE VE SURİYE İLE

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de yaptığı açıklamada, “Yıkıcı deprem bu sabah Türkiye ve Suriye’de yüzlerce insanın hayatını kaybetmesine ve çok daha fazlasının yaralanmasına neden oldu. Düşüncelerimiz Türkiye ve Suriye halklarıyla birliktedir. AB yardıma hazır” ifadelerini kullandı.


#NATO
#Kahramanmaraş
#deprem
38 dakika önce
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Stoltenberg: Türkiye ile tam dayanışma içindeyiz
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