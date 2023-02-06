Stoltenberg: Türkiye ile tam dayanışma içindeyiz

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından müttefiklerin, Türkiye ile tam dayanışma içinde olduğunu ve yardım seferber ettiğini duyurdu.

Stoltenberg, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremle ilgili Twitter hesabından paylaşım yaptı.

"Türkiye ile tam dayanışmadayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'yla temastayım. NATO müttefikleri şu anda destek için seferber olmuş durumda."

"Türkiye ile tam dayanışmadayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'yla temastayım. NATO müttefikleri şu anda destek için seferber olmuş durumda."

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de yaptığı açıklamada, “Yıkıcı deprem bu sabah Türkiye ve Suriye’de yüzlerce insanın hayatını kaybetmesine ve çok daha fazlasının yaralanmasına neden oldu. Düşüncelerimiz Türkiye ve Suriye halklarıyla birliktedir. AB yardıma hazır” ifadelerini kullandı.