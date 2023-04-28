Sudan ordusu HDK'yi Türk tahliye uçağına saldırmakla suçladı

Sudan
Sudan ordusu, Hızlı Destek Kuvvetlerini (HDK), ülkede mahsur kalan Türk vatandaşlarını tahliye etmek için gelen "C-130" tipi Türk tahliye uçağına saldırmakla suçladı.
Saldırının, uçağın yakıt depolarının hasar görmesine ve mürettebat üyelerinden birinin yaralanmasına yol açtığı bildirilen açıklamada, uçağın yerel saatle 07.25'te güvenli şekilde iniş yaptığı ve havaalanında tamir edildiği kaydedildi.
HDK ordunun suçlamasını reddetti
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
- "Dolayısıyla bütün sorumluluk güçlerimizi suçlamaya çalışan, kardeş ve dost ülkelerle ilişkilerimizi sabote etmeye çalışan ve her defasında gerçekler ortaya çıkarılarak alçakça planları boşa çıkan (orduyu kastederek) darbecilere aittir. Geçtiğimiz günlerde misyonu koruyan ve başkentin tüm şehirlerinden tahliye eden bizken bir Türk tahliye uçağına güçlerimizin saldırması ne kadar mantıklı olabilir."
MSB'den "tahliye uçağına hafif silahla ateş açıldığı" açıklaması
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Sudan'da mahsur kalan Türk vatandaşlarını tahliye etmek için ülkeye giden "C-130" tipi tahliye uçağına hafif silahla ateş açıldığını bildirmişti.
Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışma
Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.
Sudan Sağlık Bakanlığı, ordu ile HDK arasında 15 Nisan'da başlayan çatışmalarda düne kadar 512 kişinin öldüğünü, 4 bin 193 kişinin yaralandığını bildirmişti.