Sudan ordusu HDK'yi Türk tahliye uçağına saldırmakla suçladı

"Dolayısıyla bütün sorumluluk güçlerimizi suçlamaya çalışan, kardeş ve dost ülkelerle ilişkilerimizi sabote etmeye çalışan ve her defasında gerçekler ortaya çıkarılarak alçakça planları boşa çıkan (orduyu kastederek) darbecilere aittir. Geçtiğimiz günlerde misyonu koruyan ve başkentin tüm şehirlerinden tahliye eden bizken bir Türk tahliye uçağına güçlerimizin saldırması ne kadar mantıklı olabilir."