Sudan, Türkiye'nin de aralarında olduğu 7 ülkeye büyükelçi atadı.

Yunanistan vatandaşlarını kurtaran Türkiye'ye teşekkür edemedi!

Koronavirüs salgını ile mücadelede 54 ülkeye yardım eden Türkiye, Yunanistan makamlarının Cibuti'deki 3 vatandaşını tahliye edilmesi için yardım talebine olumlu yanıt verdi. Türk Hava Yolları'na ait tahliye uçağı 3 Yunan vatandaşını İstanbul'a getirdi ve ardından özel araçla Yunanistan'a götürüldü. Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ise 'mükemmel bir koordinasyon sonucu tamamlanan operasyon' olarak bahsettiği sosyal medya paylaşımında Cibuti Dışişleri Bakanlığına teşekkür ederken Türkiye'den söz etmedi.

