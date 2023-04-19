Sudan'da çatışma meydana geldi: 300'e yakın Ugandalı mahsur kaldı

"Mekke'ye transit geçiş yapmak üzere olan 19 hacı adayın kaldığı otelde elektriklerin kesik, yiyecek stoklarının ise tükenmek üzere olduğu bilgisini aldık. Çatışmalardan sonra hacıları ve diğer vatandaşların tahliye edilmesini sağlayacağız."