Sudan'da yoksulların buzdolabı, yolcuların sebili çömlek su küpü geleneği yaşatılıyor.

Sokaktakilerin su ihtiyaçlarını karşılaması için hayırseverlerce yaptırılıp genellikle okul, cami gibi kalabalık mekanların yakınlarına bırakılırken, bazı aileler de ölen yakınları adına evlerinin önüne sebiller koyuyor.

Hemen hemen her caddede rastlanan zirler, sabahları temizlenip dolduruluyor, hayvanların erişememesi için yüksekçe bir yere konulup üzeri kapakla örtülüyor.

Çöl ikliminin etkili olduğu ve yazları termometrelerin 50 santigrat dereceyi gösterdiği Sudan'da zirler, suyu soğuk tutması ve doğal bir tat verdiği için tercih ediliyor.

Zirler, başkentin kuzeyindeki Umdurman kentinin Abrof (El Kamair) Mahallesi'ndeki derme çatma çömlek atölyelerinde ustaların Nil Nehri’nin toprağından hazırladıkları çamura şekil verip taş fırınlarda pişirmesiyle üretiliyor.

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Eskiden evlerin olmazsa olmazı bu eski adet, şimdilerde evlerde dekorasyon ve sokaklarda ise hayrat amacıyla yaşatılıyor.

Güney Sudanlı çömlek ustası 66 yaşındaki Garen Bol Mo yaklaşık 40 yıldır, Umdurman'ın Abrof Mahallesi'nde çömlekçilik yapıyor.

Mo, "Bu işin okulunu okumadım. Hobi olarak başladım. İşimi çok seviyorum." dedi.

Nil'den getirdiğimiz toprağı ayağımızın altında çiğneyip elimizle kıvam verdikten sonra şekillendirip süsleriz. Birkaç gün bekledikten sonra taş fırınlarda pişiririz. Çanak, çömlek, vazo, küp ve çeşitli süs eşyaları yapıyoruz. Günde yaklaşık 30 kadar büyük boy küp yapabiliyorum. Bunlar pazarlar ve sokaklarda satılıyor. Büyük boy bir su küpünü toptan yaklaşık 2 bin cüneyhe (60 lira) satıyoruz." diye konuştu.

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Alaylı ustalardan Nakkaş ve ressam Nasreddin Dafallah Abdulkadir de "Çömleklere şekil veriyorum. Zir kültürü, 'Rahmetat' dediğimiz bir hayır geleneği. Zirin kültürümüzde ve geleneğimizde önemli bir yeri var. Her evde zir olmalı ama zirler bakımlı, temiz ve ağzı kapalı olmalı. İnsanlar sokaklarda ölmüşlerinin ruhu için zirden sebil hayratı yaptırırlar. Ölü için sadaka olarak. Hayır sahibi temizliği ve bakımını üstlenir." ifadelerini kullandı.

Umdurman sakinlerinden Dr. Sadık Meczub'un vefat eden babası için 1960'ta evinin önünde birkaç zirle başladığı hayır yolculuğu bugün 66 zirle devam ediyor.

Meczub, zir kültürü hakkında şunları söyledi:

"Tüm mahalle sakinleri ve yolcular bu sudan istifade ediyor. Bu tüm insanlık için bir hayır projesi. Herhangi bir sebeple su bulunamadığında insanlar ihtiyaçlarını buradan karşılıyorlar. Büyük bir hayır projemiz daha var. Çok daha büyük ebatta zirler yaptırarak suyun olmadığı kırsal bölgelerdeki halkın ve çobanların istifadesine sunacağız. Bu merhum babam İsmail Meczub'un hayratı. Zirlerin bakımını düzenli yaparız. Herkes, suyunu gönül rahatlığıyla içebilir. Her sene Mevlid-i Nebevi etkinlikleri döneminde su küplerini yenileriz."

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FOTOĞRAF 17 Aralık 2018'deki halk devrimini \"çalanlardan geri kurtarmak\" ve yaşam koşullarının iyileştirilmesini isteyen eylemciler, \"Sabırlı halk aç\", \"Tek ordu, tek halk,\" \"Hükümet feshedilsin\" sloganları attı.<br><br> Eski milletvekili Ebu'l Kasım Burtum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, \"Hükümeti düşürmeye geldik. Yerine bağımsız, nitelikli hükümet kurulmasını ve devletin diğer kurumlarının tamamlanmasını istiyoruz.\" dedi.<br><br> İki yılın heba olmasına yol açan grupları protesto ettiklerini anlatan Burtum, \"Başbakan Abdullah Hamduk da Sudan halkının menfaatine karar alamıyor.\" diye konuştu.<br><br> Burtum, \"İktidardaki bu çete Sudan'ı yönetmeye muktedir değil.\" ifadesini kullandı.<br><br> Vatandaşlardan Lina Yusuf Fadlullah da alınan zalim kararlara karşı çıktıklarını belirterek, \"Son üç senede olan yıkımın Sudan'ın tarihinde benzeri görülmemiştir. Her şey pahalılaştı.\" diye konuştu.<br><br> Ekmek ve ilaçta sıkıntılar yaşandığını, isteklerinin hükümeti indirmek olduğunu ifade eden Fadlullah, \"Bu hükümet, ülkenin zengin kaynaklarını idare edemiyor.\" dedi.<br><br> Fadlullah, \"Eski Rejimin İzlerini Ortadan kaldırma ve Yolsuzlukla Mücadele Komisyonunun insanları haksız şekilde işinden ettiğini ileri sürerek, binlerce kişi her gün kötüleşen mevcut durumda çocuklarını nasıl geçindirecek?\" diye konuştu.<br><br> Özgürlük ve Değişim Güçleri çatısı altındaki Misak-ı Vatani yöneticilerinden Nur Ed-Dayim Taha da basına yaptığı açıklamada, mevcut hükümet feshedilene kadar Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın önündeki oturma eylemini sürdüreceklerini açıkladı.<br><br> Bu ayın başında iktidar koalisyonu Özgürlük ve Değişim Güçleri ittifakına bağlı bir grup siyasi parti ve silahlı hareket, mevcut hükümetin ülkenin tamamındaki grupları temsil etmediği iddiasıyla geçiş dönemini yönetmek için Misak-ı Vatani adlı oluşum başlatmıştı.<br><br> Yeni oluşum, iktidardaki koalisyonun genişletilmesi ve mevcut hükümetin istifasını talep ediyordu.<br><br> Sudan'da 21 Eylül’deki darbe girişiminin ardından geçiş iktidarının asker ve sivil bileşenleri arasında şiddetlenen yönetim krizi sonrası ordu, hükümetin feshi ve bazı sivil yöneticilerin görevden alınmasına yönelik mesajlar veriyor.<br><br> Ülkede Ağustos 2019'dan bu yana sivil gruplar, ordu ve barış anlaşmasına imza atan silahlı hareketlerin iktidarı paylaştığı geçiş dönemi devam ediyor. Sudan'da sular durulmuyor: Binlerce kişi hükümetin feshi talebiyle Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde toplandı Sudan'daki iktidar koalisyonu Özgürlük ve Değişim Güçleri ittifakına bağlı Misak-ı Vatani güçlerinin çağrısıyla Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde toplanan binlerce kişi, hükümetin feshedilmesini istedi. BiP'te paylaş

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