Dünya Sudanlılara göre ülkedeki en ilgili diplomat Türkiye Büyükelçisi
AFRİKA

Sudanlılara göre ülkedeki en ilgili diplomat Türkiye Büyükelçisi

Sudanlı medya kuruluşu Wakeep tarafından, Sudanlılara ‘ülkedeki en aktif ve halkın sorunlarıyla en ilgili diplomatın kim olduğu’ sorusu yöneltildi. Türkiye'nin Sudan Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, yüzde 52 oyla ilk sırada yer aldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sudanlılara göre ülkedeki en ilgili diplomat Türkiye Büyükelçisi
İrfan Neziroğlu

Türkiye'nin Sudan Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Sudanlılar tarafından ülkedeki en aktif ve ilgili diplomat olarak gösterildi.

80 bini aşkın takipçisi bulunan Sudanlı medya kuruluşu Wakeep tarafından Twitter üzerinde bir anket düzenlendi.

Takipçilere, “Bu yıl (2021) Sudan’da en aktif ve halkın sorunlarıyla en ilgili diplomat kimdir?” sorusunu yöneltildi.

Şıklarda Türkiye, İngiltere ve ABD Büyükelçilerine yer verildi.

TÜRK ELÇİ İLK SIRADA

Yapılan oylama sonucu Türkiye Büyükelçisi ilk sırada yer aldı. Türk Büyükelçi İrfan Neziroğlu yüzde 52 oy aldı.

ABD Büyükelçisi yüzde 30,5, İngiltere Büyükelçisi ise yüzde 17,5 ile ikinci ve üçüncü sırada yer aldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah El-Burhan ile Ankara'da ortak basın toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İkili ilişkiler ve üst düzey temaslarda yakaladığımız ivmeyi önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz. Bugün önemli kararlara imza attık. Yüksek düzeyli faaliyetleri canlandırmak konusunda mutabık kaldık. Birçok alanda iş birliğimizi ilerletme kararlılığımızı teyit ettik. Sudan'ın kalkınmasına yönelik çabamızı sürdüreceğiz.' dedi.
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