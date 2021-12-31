Sudanlılara göre ülkedeki en ilgili diplomat Türkiye Büyükelçisi

Türkiye'nin Sudan Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Sudanlılar tarafından ülkedeki en aktif ve ilgili diplomat olarak gösterildi.

80 bini aşkın takipçisi bulunan Sudanlı medya kuruluşu Wakeep tarafından Twitter üzerinde bir anket düzenlendi.

Takipçilere, “Bu yıl (2021) Sudan’da en aktif ve halkın sorunlarıyla en ilgili diplomat kimdir?” sorusunu yöneltildi.

Şıklarda Türkiye, İngiltere ve ABD Büyükelçilerine yer verildi.

TÜRK ELÇİ İLK SIRADA

Yapılan oylama sonucu Türkiye Büyükelçisi ilk sırada yer aldı. Türk Büyükelçi İrfan Neziroğlu yüzde 52 oy aldı.

ABD Büyükelçisi yüzde 30,5, İngiltere Büyükelçisi ise yüzde 17,5 ile ikinci ve üçüncü sırada yer aldı.

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