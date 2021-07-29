Süpermarket ıslak zemininde düşüp sakatlandı: 1 milyon 600 bin lira tazminat alacak

Japonya’da alışveriş yaptığı süpermarketin ıslak zemininde kayarak düşen ve sakat kalan müşterinin market işletmecisine açtığı davada karar çıktı.

Tokyo Bölge Mahkemesi, 5 yıl önce Kanagawa eyaletinde yaşanan olayda ismi açıklanmayan müşteriyi haklı buldu. Market işletmecisinin söz konusu müşterinin kaygan tabanlı bir sandalet giydiği ve acele ettiği için düştüğü yönündeki savunmasını değerlendiren Yargıç Yukio Shinada, kazanın market zemininin müşterilerin raftan aldığı marullardan damlayan su nedeniyle kayganlaştığı gerekçesiyle meydana geldiği sonucuna vardı.

MARKET İŞLETMECİSİ TAZMİNAT ÖDEYECEK

Market işletmecisinin bu ihtimali değerlendirerek zemini düzenli aralıklarla temizlemesi gerektiğine dikkat çeken mahkeme, buna rağmen söz konusu sorumluluğun yerine getirilmediğine hükmetti. Mağdurun kaza ardından çalışamaması nedeniyle yaşadığı gelir kaybı ve sakatlığını göz önüne alan mahkeme, market işletmecisini yaklaşık 190 bin dolar (yaklaşık 1 milyon 600 bin lira) tazminat ödemeye mahkum etti.