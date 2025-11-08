Suriye İçişleri Bakanlığı'ndan terör örgütü DEAŞ'a operasyon

Suriye İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, birçok ilde terör örgütü DAEŞ'a yönelik operasyon düzenlediklerini ifade etti. Yapılan açıklamada, "Düzenlenen operasyonlar, ülkenin güvenliğini ve vatandaşların selametini hedef alanlara yöneliktir. İlgili birimler tarafından soruşturmalar sürüyor." ifadeleri kullanıldı.
Suriye İçişleri Bakanlığı, terörle mücadele çalışmaları kapsamında başta Halep ve İdlib olmak üzere birçok ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon başlatıldığını duyurdu.
Bakanlığın X hesabından yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı ile Genel İstihbarat İdaresi koordinesinde terör örgütü DEAŞ'ın hücre yapılanmalarına yönelik operasyonlar düzenlendiği belirtildi.
Halep ve İdlib'in yanı sıra farklı bölgelerde gerçekleştirilen operasyonlarda birçok hücrenin çökertildiği anlatılan açıklamada, planlanan terör eylemlerine ilişkin çok sayıda belge ve mühimmatın ele geçirildiği, ayrıca sayısı belirtilmeyen örgüt mensuplarının gözaltına alındığı kaydedildi.