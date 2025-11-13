Suriye’de Esed rejiminin saldırılarında yıkılan Maarratünnuman Hastanesi yeniden hizmete açılmayı bekliyor

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde devrik Beşşar Esed rejimi güçlerinin hava saldırılarında yıkılan Maarratünnuman Ulusal Hastanesi yeniden inşa edilmeyi ve hizmete açılmayı bekliyor. İdlib'in güneyindeki Maarratünnuman ilçesinde 1984 yılında kurulan hastane, savaş öncesinde bölgedeki en önemli sağlık merkezlerinden biri olarak kabul ediliyordu.

Yoğun bombardıman hastane faaliyetlerini durdurmuştu

Hastane, acil servis, cerrahi, kadın doğum ve çocuk sağlığı gibi birimlerde her yıl on binlerce kişiye hizmet veriyordu.

Suriye'de Esed rejim güçlerinin saldırılarının artmasıyla birlikte hava saldırılarına hedef olan hastane hasar gördü ve hizmet dışı kaldı.

Aynı dönemde yakıt ve tıbbi malzeme eksikliği yaşanması, özellikle kritik birimlerde ciddi aksamalara neden oldu ve kuvözlerdeki bebekler de dahil olmak üzere bazı hastaların hayatını kaybetmesine yol açtı.

2017 ve 2018 yıllarında yoğun bombardıman nedeniyle hastane faaliyetlerini tamamen durdurdu. 2019'da rejim güçlerinin kente hakim olması sonrasında hastane binası ve ekipmanlarının önemli bir bölümü yağmalandı.

Son yıllarda, Suriye'nin kuzeybatısında faaliyet gösteren bazı insani yardım kuruluşları tarafından hastanenin yeniden onarılması için girişimler başlatıldı. Ancak İdlib'deki sağlık altyapısının savaş yıllarında uğradığı yıkımın en belirgin sembollerinden biri olmayı sürdürüyor.

Hastane binasının tam kapasiteyle yeniden hizmet verebilmesi için uzun vadeli destek, modern tıbbi cihazlar ve nitelikli sağlık personeline ihtiyaç duyuyor.

"Rusya ve rejim güçleri özellikle sivilleri, okulları ve hastaneleri hedef aldı"

İdlib'in güneyindeki Maarratünnuman ilçesi, yıllar süren çatışmalar boyunca Rusya ve devrik rejim güçleri tarafından sistematik olarak hedef alındı.

Yerleşim alanları, sağlık noktaları, okullar, pazarlar ve kritik altyapı vurularak, bölgede hayat neredeyse durma noktasına gelirken çok sayıda sivil yaşamını yitirdi.

Maarratünnuman sakinlerinden Muhammed Maari AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rus uçaklarının saldırılarda yıkılan binaların enkazı altında kalan şehit ve yaralıları çıkarmak için olay yerine gelen sivil savunma ekiplerini dahi hedef aldığını söyledi.

Maari, "Saldırılara uğrayanların arasında Maarratünnuman Ulusal Hastanesi de bulunuyor. Saldırılarda yıkılmadan önce büyük ve çok katlı bir yapı olan hastane, hem şehirden hem de çevre köylerden yaralıları kabul ediyordu." dedi.

Evinin hastaneye yakın olduğunu ve binlerce kişinin hizmet aldığı hastanenin defalarca roketlerle hedef alındığını ifade eden Maari, hastaneye yapılan saldırılar sırasında tıbbi cihazlar tahrip olduğunu belirtti.

Uluslararası savaş yasalarına göre sağlık noktaları ve hastanelerin hedef alınmasının yasak olduğunu belirten Maari, Suriye’de Rusya ve rejim güçlerinin özellikle sivilleri, okulları ve hastaneleri hedef aldığını kaydetti.

"Saldırılar, hastaneyi hizmet dışı bırakmayı amaçlayan sistematik bir politikaydı"

Maarratünnuman sakinlerinden sağlık çalışanı Hamza Alvan da, kentin ana sağlık merkezi olan ulusal Maarratünnuman Hastanesinin, bölge halkı için kritik öneme sahip olduğunu ve sistematik saldırılar sonucu hizmet dışı bırakıldığını söyledi.

Hastanenin şehir merkezi ile çevresindeki çok sayıda köy ve kasabaya hizmet verdiğini belirten Alvan,"Devrik Esed rejimi ve müttefikleri olan Rusya ve İran, hastaneyi birçok kez hava saldırıları ve topçu atışlarıyla doğrudan hedef aldı. Bu saldırılar, hastaneyi hizmet dışı bırakmayı amaçlayan sistematik bir politikaydı." dedi.

Hastanenin her saldırıda ciddi hasar gördüğünü, buna rağmen yerel sağlık ekipleri ve tıbbi kuruluşların hastaneyi defalarca onarıp yeniden hizmete kazandırdığını ifade eden Alvan, "Yaralı siviller, bombardımanın en yoğun olduğu dönemlerde buraya getiriliyordu. Hastanede eğitimli sağlık kadroları ve gelişmiş tıbbi ekipman vardı. Bu nedenle rejimin saldırıları, doğrudan yaralıları ve sağlık çalışanlarını da hedef alıyordu." diye konuştu.

Alvan, Maarratünnuman'ın zorunlu tahliyesi ve son saldırı dalgasında hastanenin yeniden doğrudan hedef alınarak büyük ölçüde tahrip edildiğini belirtti.

Rejim düştükten sonra yapılan incelemelerde, hastanenin binasının ve birçok tıbbi bölümünün ağır hasar gördüğünün ortaya çıktığını belirten Alvan, hastanenin halihazırda tamamen hizmet dışı kaldığını ve yeniden faaliyete geçmesi için büyük çaba gerektiğini aktardı.

Alvan, "Hastanenin yeniden hizmete açılması halinde, Maarratünnuman ve çevre bölgeleri yeniden güvenli ve erişilebilir sağlık hizmetine kavuşacak." diye konuştu.







