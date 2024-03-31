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Dünya

Suriye'nin kuzeyinde bombalı araç saldırısı: Ölü ve yaralılar var

Suriye'nin Halep ilinin Türkiye sınırı yakınındaki Azez kasabasının pazar yerinde dün gece bombalı araçla saldırı düzenlendi. Sivil toplum kuruluşu Beyaz Baretliler, 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve 5 kişinin yaralandığını duyurdu.

18:58 - 31/03/2024 Pazar
DHA
Saldırının düzenlendiği bölgeden ilk görüntüler
Saldırının düzenlendiği bölgeden ilk görüntüler

Beyaz Baretliler saldırıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:


“Halep'in kuzeyindeki Azez kentinde 31 Mart Pazar günü gece yarısından sonra bir arabaya konulan bombanın patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 2'si çocuk ve biri kimliği belirlenemeyen 3 sivil öldü, biri çocuk olmak üzere 5 sivil de yaralandı.

Ekiplerimiz, çok sayıda yaralıyı tedavi etti ve bölgede incelemelerde bulundu. Patlama aynı zamanda bölgedeki mağazalara, sivil evlere, arabalara ve motosikletlere de büyük zarar verdi.”






#Suriye
#Halep
#Azez
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