Suriye'nin kuzeyinde bombalı araç saldırısı: Ölü ve yaralılar var

“Halep'in kuzeyindeki Azez kentinde 31 Mart Pazar günü gece yarısından sonra bir arabaya konulan bombanın patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 2'si çocuk ve biri kimliği belirlenemeyen 3 sivil öldü, biri çocuk olmak üzere 5 sivil de yaralandı.