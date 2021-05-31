Dünya Tarzan rolüyle tanınan ünlü oyuncu Joe Lara uçak kazasında hayatını kaybetti
AMERİKA

'Tarzan' rolüyle tanınan ünlü oyuncu Joe Lara uçak kazasında hayatını kaybetti

"Tarzan" film serisindeki Tarzan rolüyle dünya çapında tanınan ABD'li oyuncu Joe Lara'nın da içinde bulunduğu uçak Smyrna'daki Percy Priest Gölü'ne düştü. Yetkililer uçaktan sağ kurtulan olmadığını ve Lara dahil 7 kişinin yaşamını yitirdiğinin tahmin edildiğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
Tarzan rolüyle tanınan ABDli oyuncu Joe Laranın içinde bulunduğu uçak düştü
Uçaktan sağ kurtulan olmadığını ve Lara dahil 7 kişinin yaşamını yitirdiğinin tahmin edildiğini açıkladı.

ABD basınında yer alan haberlere göre Tennessee eyaletine bağlı Nashville yakınlarındaki Smyrna havalimanından kalkış yapan bir uçak, kısa süre sonra Smyrna'daki Percy Priest Gölü'ne düştü.

Yetkililer söz konusu uçakta bulunan 7 kişi arasında "Tarzan" rolüyle tanınan Joe Lara ve "Hristiyan diyet gurusu" olarak nam salan eşi Gwen Shamblin Lara'nın da bulunduğunu belirtti.

Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu, söz konusu uçaktan sağ çıkan olmadığının tahmin edildiğini ve kazanın nedeninin soruşturulduğunu belirtti.

Öte yandan dalgıç ekipleri gölden uçağın bazı parçalarını ve insan kalıntılarını çıkardıklarını ancak tüm cesetlerin bulunması için arama çalışmalarını pazartesi günü de sürdüreceklerini kaydetti.

Joe Lara
Joe Lara

California'da 1962 yılında dünyaya gelen Joe Lara, müzik kariyerinin yanında oyunculuk da yapmıştı. Birçok Hollywood yapımında rol alan Lara'ya şöhreti, 1989'da yayınlanan "Tarzan Manhattan'da" filmi ve 1996-1997 yıllarında yayınlanan "Tarzan: Epik Maceralar" isimli televizyon dizisinde üstlendiği başroller getirmişti.

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