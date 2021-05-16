Telegram'dan Hamas'a sansür: Aktif kullanılan hesaplar askıya alındı

İşgalci İsrail kuvvetleri, yaklaşık bir haftadır Filistinli sivillere yönelik saldırılarının şiddetini artırdı.
Mescid-i Aksa başta olmak üzere büyük bir direnişle karşılaşan işgalciler, masum sivillere ateş açtı.
Savaş uçaklarıyla saldırıların kapsamını genişleterek Gazze'yi de hedef alan işgalciler, 41'i çocuk 145 kişiyi şehit etti.
Telegram'dan Hamas'a sansür
İşgalcilerin saldırılarına sahada karşılık veren ve yaşananları tüm çıplaklığıyla dünya kamuoyuna aktaran Filistin Direniş Örgütü Hamas'a ait hesaplar, sosyal medyada sansüre maruz kaldı.
Telegram, Hamas ve El Kassam Tugayları’nın aktif olarak kullanılan hesaplarını, kullanım koşullarını ihlal ettiği gerekçesiyle kapattı.