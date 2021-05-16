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ORTADOĞU

Telegram'dan Hamas'a sansür: Aktif kullanılan hesaplar askıya alındı

İşgalci İsrail'in kuvvetlerinin hukuk tanımaz saldırılarına sahada yanıt veren Filistin Direniş Örgütü Hamas'ın Telegram hesabı, kullanım koşullarını ihlal ettiği gerekçesiyle kapatıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Telegramdan Hamasa sansür: Aktif kullanılan hesaplar askıya alındı
Arşiv

İşgalci İsrail kuvvetleri, yaklaşık bir haftadır Filistinli sivillere yönelik saldırılarının şiddetini artırdı.

Mescid-i Aksa başta olmak üzere büyük bir direnişle karşılaşan işgalciler, masum sivillere ateş açtı.

Savaş uçaklarıyla saldırıların kapsamını genişleterek Gazze'yi de hedef alan işgalciler, 41'i çocuk 145 kişiyi şehit etti.

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Telegram'dan Hamas'a sansür

İşgalcilerin saldırılarına sahada karşılık veren ve yaşananları tüm çıplaklığıyla dünya kamuoyuna aktaran Filistin Direniş Örgütü Hamas'a ait hesaplar, sosyal medyada sansüre maruz kaldı.

Facebook, Twitter ve Instagram'dan İsrail sansürü
DÜNYA
Facebook, Twitter ve Instagram'dan İsrail sansürü

Telegram, Hamas ve El Kassam Tugayları’nın aktif olarak kullanılan hesaplarını, kullanım koşullarını ihlal ettiği gerekçesiyle kapattı.

İşgalci İsrail, Gazze Şeridi’nde yer alan çok katlı Mushtaha Kulesi'ni vurdu
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İşgalci İsrail, Gazze Şeridi’nde yer alan çok katlı Mushtaha Kulesi'ni vurdu
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İşgalci İsrail'in Kudüs ve Gazze'deki saldırıları artarken, dünyadan izole edilen Gazze'de yaşayan Mustafa Assar yenisafak.com'dan Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik ve Editör Taha Hüseyin Karagöz'e konuştu. Havadan ve karadan saldırı altında olduklarını söyleyen Assar, Arap ülkelerinin İsrail'den yana taraf aldıklarını ya da sustuklarını belireterek 'Türkiye'nin yaptıklarını asla unutmayacağız. Ülkemizi sonuna kadar koruyacağız. Bizim için dua edin. Her an bombardıman yapılıyor. Az önce yakınlarımıza füze düştü. Onlardan değil yakınlarımı kaybetmekten korkuyorum' diye konuştu.
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