Terör devleti İsrail'in işgaline ABD'den destek: Hamas'ın olmadığı 'güvenli' bir Gazze sağlayacağız

Terör devleti İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırım saldırıları tüm dünyanın tepkisine rağmen devam ediyor.

İsrail'in saldırılarına eli kanlı ortakları sessiz kalmayı sürdürürken, katliamların hamisi ABD'den bir destek daha geldi.

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail ile anlaşmaya vardıkları ateşkes teklifini kamuoyuna açıkladı.

İsrail'in işgaline destek veren, Hamas'sız bir Gazze'yi öngören ateşkes teklifini paylaşan Biden, terör devletine de 'güvence' sözü verdi.

İsrail'den üç aşamalı ateşkes teklifi

Biden yaptığı açıklamada İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu ve ilk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların elindeki rehinelerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü bildirdi.

"Yeni taslak 3 aşamadan oluşuyor ve ilk aşama 6 haftalık; İsrail güçlerinin Gazze'deki yerleşim yerlerinden tam olarak geri çekilmesini içeriyor." diyen Biden, aynı süreçte öncelikle yaşlıların ve kadınların bulunduğu rehinelerin serbest bırakılmasının ve Gazze'ye insani yardımların artmasının öngörüldüğünü söyledi.

Hamas'a Katar üzerinden iletilen öneriye ilişkin Biden, "Bu 6 haftalık ilk aşamada İsrail ile Hamas, ikinci aşamaya yani çatışmaların kalıcı olarak sonlandırılması sürecine geçişle ilgili müzakereleri yürütecek. İkinci aşamada, sağ olan erkek askerler dahil kalan rehineler serbest bırakılacak, İsrail Gazze'den çekilecek, (ilk aşamadaki) geçici ateşkes kalıcı olarak çatışmaların sonlandırılmasına dönüşecek." diye konuştu.

"Üçüncü aşamada Gazze'nin yeniden inşa süreci başlayacak"

İkinci aşamada tarafların anlaşmaya varması ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi durumunda üçüncü aşamaya geçileceğini kaydeden Biden, bu son aşamada Gazze'nin yeniden inşa sürecinin gündeme geleceğini ve tarafların elinde kalan ölü rehinelerin teslim edileceğini belirtti.

Konuşmasında İsrail'e seslenen Biden, "Bir adım geri çekilip eğer bu şans kaybedilirse ne olur diye düşünmenizi istiyorum. Bu fırsatı kaybedemeyiz." yorumunu yaptı ve İsrail'in "mutlak zafer" gibi bir yaklaşımla kendi güvenliğini sağlayamayacağını vurguladı.

Arap ülkeleri yeniden inşa sürecine destek verecek

Öte yandan Biden, Gazze'deki söz konusu yeniden inşa sürecine Suudi Arabistan ile Mısır'ın da aralarında bulunduğu bazı Arap ülkelerinin de destek vereceğini söyledi.







