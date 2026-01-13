Terör devletinden Kudüs’te fiili ilhak hamlesi: 10 bin yeni yerleşim yolda

Terör devleti İsrail, Gazze’ye yönelik soykırım savaşı sürerken, Kudüs’teki Yahudileştirme politikalarını da eş zamanlı olarak yoğunlaştırdı. Bu süreçte “İsrail Planlama Konseyi”, Kalandiya Havalimanı ve Şeyh Cerrah bölgelerinde yaklaşık 10 bin yasa dışı yerleşim biriminin inşasını gündemine aldı. Kudüs Valiliği, söz konusu planların Doğu Kudüs’teki Filistin varlığını tasfiye etmeyi ve kentin Batı Şeria ile olan bağını koparmayı hedeflediğini açıkladı. Yazar Muhammed Ebu Takiyye ise, işgalcilerin “Büyük Kudüs Planı’nı” hayata geçirmeye çalıştığını söyledi. ‘Büyük Kudüs’ planı kapsamında, Kudüs’ün doğusunda E1 projesi hayata geçirildiğini belirten Ebu Takiyye, “Bu proje on binlerce yasadışı yerleşim biriminin inşasını ve işgalci yerleşimlerin birbirine bağlanmasını içeriyor. Önceki işgal hükümetlerinin 11 yılı aşkın süredir cesaret edemediği bu proje, yakın dönemde fiilen uygulanmaya başlandı. Doğu Kudüs’teki Bedevi topluluklardan 7 bin’den fazla Filistinlinin tehcir edilmesi ve Batı Şeria’nın kuzeyinin güneyinden tamamen koparılması hedefleniyor; bu da fiilen bağımsız Filistin devleti fikrinin tasfiyesi anlamına geliyor” dedi.

Ebu Takiyye, “ Mescid-i Aksa’nın altında ve çevresinde kazı ve tünel faaliyetleri hız kazandı; 10’dan fazla aktif kazı planı yürürlükte bulunuyor. Silvan bölgesinden Babü’l-Mağaribe ve Burak Meydanı’na doğru tüneller yeni açıldı; başka bir tünel ise Mescid’in güneyindeki Emevi sarayları yönünde sürdürülüyor" ifadelerini kullandı. Söz konusu kazıların 23 evde çatlak ve yapısal hasara, Aksa kapıları çevresinde ve yakın ticari alanlarda ciddi zararlara yol açtığını kaydeden Takiyye, "Kapsamlı bir Yahudileştirme gerçeği dayatılmak isteniyor” diye konuştu. Batı Şeria’da çok sayıda kent ve köyün ağır saldırılara maruz kaldığını belirten Ebu Takiyye, yaklaşık 250 bin Filistinlinin yerinden edildiğini, Cenin, Tulkarim ve Nur Şems mülteci kamplarının özellikle hedef alındığını aktardı. Tulkarim’de yalnızca birkaç gün önce 150 evin yıkımı için halka 1,5-2 saat süre tanındığını, insanların bu kısa sürede evlerini terk etmeye zorlandığını hatırlattı. Binlerce dönüm arazinin gasp edildiğini belirten Ebu Takiyye, İsrail’in ilhakı resmen ilan etmese de sahada sessiz ve fiili bir ilhak sürecini adım adım uyguladığını dile getirdi.