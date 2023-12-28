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Terör örgütü PKK/YPG ABD'de lobicilik yapacak: ABD'li firma ile sözleşme imzalandı

Terör örgütü PKK/YPG, lobicilik faaliyetleri yürütmek için ABD merkezli halkla ilişkiler firması Brownstein Hyatt Farber Schreck ile 6 aylık lobicilik sözleşmesi imzaladı. Sözleşme, 'hükümet ilişkileri hizmetlerini ve ABD hükümeti nezdindeki konularda stratejik danışmanlığı' içeriyor.

20:14 - 28/12/2023 Perşembe
Güncelleme: 20:50 - 28/12/2023 Perşembe
AA
Teröristlere eğitim veren bir ABD askeri
Teröristlere eğitim veren bir ABD askeri

Anadolu Ajansının (AA), Yabancı Temsilciler Kayıt Yasası (FARA) kapsamında paylaşılan verilerden elde ettiği bilgiye göre, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG güdümündeki sözde "Suriye Demokratik Konseyi", 12 Ekim'de Washington'da lobicilik faaliyetlerinde bulunmak üzere ABD merkezli halkla ilişkiler firmasıyla 6 aylık lobicilik sözleşmesi imzaladı.

Sözleşme, "hükümet ilişkileri hizmetlerini ve ABD hükümeti nezdindeki konularda stratejik danışmanlığı" içeriyor.

'ABD ile ilişkileri geliştirme' görevi

Bu kapsamda firma, terör örgütünün özellikle Suriye'nin kuzeydoğusu ile ilgili konularda muhatap olarak ABD yönetimiyle ilişkiler geliştirmesi ve arayışlara girmesine yardımcı olmak üzere görevlendirildi.

Sözleşme, firmanın çabalarının ABD yönetiminde karar vericilere, sözde
"Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi'nin, Suriye krizine kalıcı bir çözüm bulunması için en iyi çözüm olduğu"
konusunda eğitim vermeyi de kapsıyor.

Bakanlıklarla toplantılar düzenleyecekler

Verilecek hizmetler kapsamında Temsilciler Meclisi ve Senato liderleri, Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığındaki üst düzey yetkililerin yanı sıra Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşları ile toplantılar düzenlemeyi kapsayan sözleşme, firmanın, Suriye'nin kuzeydoğusuna yatırım yapılmasını teşvik etmek üzere lobi yapmasını da öngörüyor.

ABD'li diplomat Pelosi'nin sağ koluyla anlaştılar

Eski ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin özel kalem müdürlüğünü yapmış olan ve aktif olarak firmada çalışan Nadeam Elshami, terör örgütü adına lobi faaliyetlerini yürütecek isim olarak listede yer alıyor.

Terör örgütü, Brownstein'a ekimden martın sonuna kadar aylık 50 bin dolar ödemeyi kabul etti. Taraflar karşılıklı olarak yeni şartlar üzerinde mutabık kalmadığı sürece sözleşme, otomatik olarak 6 aylık bir dönem için yenilenecek.

Terör örgütü PKK/YPG, 2021'de ABD'nin başkenti Washington'da ilk kez lobi çalışmaları yapmak üzere Jim Dornan Strategies adlı firmayla anlaşmıştı.



#PKK
#YPG
#terör örgütü
#ABD
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