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Terör örgütü PKK/YPG destekçisi Ortagus Trump'ın Ortadoğu ekibine girdi

Terör örgütü PKK/YPG destekçisi Ortagus Trump'ın Ortadoğu ekibine girdi

Semih Kara
Semih Kara
17:114/01/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Trump, PKK/YPG destekçisi Morgan Ortagus'u Ortadoğu ekibine dahil etti.
Trump, PKK/YPG destekçisi Morgan Ortagus'u Ortadoğu ekibine dahil etti.

20 Ocak'ta ABD Başkalık koltuğuna oturması beklenen Donald Trump, "ABD Suriye'deki Kürtlere (PKK/YPG) finansman sağlamalı" diyen Morgan Ortagus'u Ortadoğu ekibine getirdi. Senatonun onayı alındığında Ortagus, ABD'nin Ortadoğu Özel Temsilci Yardımcısı olacak.

ABD'nin yeni başkanı seçilen Donald Trump, daha önce Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü yapan Morgan Ortagus'u Ortadoğu Özel Temsilci Yardımcılığına aday gösterdi. 42 yaşındaki Ortagus, Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un ekibinde görev yapacak.



"PKK/YPG'ye destek verilmeli"

Ortagus, geçtiğimiz günlerde Bloomberg'e verdiği demeçte
ABD'nin Suriye'de 'Kürtlerin' finansmanını sağlaması gerektiğini
söylemiş,
"Suriye'den gelen en büyük tehdit, yeni yerleşimlerin DEAŞ'ın yeniden canlanmasıyla doldurulacak olması. Liderlerimiz Kürtlerin korunmasını garanti altına almalı."
demişti.

Ortagus, ABD'nin PKK/YPG/PYD terör örgütüne daha çok destek vermesi gerektiğini savunuyor.

Bölgeye 'istikrar' getirecek

Morgan Ortagus, X hesabından yaptığı paylaşımda atama kararından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ülkemi ve Trump yönetimini önemli bir diplomatik rolde bir kez daha temsil etme fırsatına sahip oldum. En önemlisi, Başkan Trump aracılığıyla, kaosun hakim olduğu bir bölgeye barış ve istikrar getirilmesi çabasında rol oynadığım için minnettarım." ifadelerini kullandı.



Ortagus, Senatonun onaylaması halinde Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilci Yardımcısı olacak.



#ABD
#Donald Trump
#Morgan Ortagus
#PKK/PYD/YPG
#terör örgütü

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