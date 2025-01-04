Terör örgütü PKK/YPG destekçisi Ortagus Trump'ın Ortadoğu ekibine girdi

Morgan Ortagus, X hesabından yaptığı paylaşımda atama kararından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ülkemi ve Trump yönetimini önemli bir diplomatik rolde bir kez daha temsil etme fırsatına sahip oldum. En önemlisi, Başkan Trump aracılığıyla, kaosun hakim olduğu bir bölgeye barış ve istikrar getirilmesi çabasında rol oynadığım için minnettarım." ifadelerini kullandı.