Terör örgütü PKK/YPG destekçisi Ortagus Trump'ın Ortadoğu ekibine girdi

20 Ocak'ta ABD Başkalık koltuğuna oturması beklenen Donald Trump, "ABD Suriye'deki Kürtlere (PKK/YPG) finansman sağlamalı" diyen Morgan Ortagus'u Ortadoğu ekibine getirdi. Senatonun onayı alındığında Ortagus, ABD'nin Ortadoğu Özel Temsilci Yardımcısı olacak.
ABD'nin yeni başkanı seçilen Donald Trump, daha önce Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü yapan Morgan Ortagus'u Ortadoğu Özel Temsilci Yardımcılığına aday gösterdi. 42 yaşındaki Ortagus, Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un ekibinde görev yapacak.
"PKK/YPG'ye destek verilmeli"
Bölgeye 'istikrar' getirecek
Morgan Ortagus, X hesabından yaptığı paylaşımda atama kararından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ülkemi ve Trump yönetimini önemli bir diplomatik rolde bir kez daha temsil etme fırsatına sahip oldum. En önemlisi, Başkan Trump aracılığıyla, kaosun hakim olduğu bir bölgeye barış ve istikrar getirilmesi çabasında rol oynadığım için minnettarım." ifadelerini kullandı.
Ortagus, Senatonun onaylaması halinde Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilci Yardımcısı olacak.