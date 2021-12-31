Dünya Bindiği uçakta Covid pozitif olduğunu öğrenen yolcu kendini uçağın tuvaletinde 5 saat izole etti
AVRUPA

Bindiği uçakta Covid pozitif olduğunu öğrenen yolcu kendini uçağın tuvaletinde 5 saat izole etti

ABD'nin Chicago kentinden İzlanda’ya giden bir yolcu uçağında Covid-19 krizi yaşandı. ABD'li öğretmen Mariso Fotieo, Bindiği uçakta boğazının ağrıdığını fark edince yanında getirdiği Covid-19 testlerinden yaptı. Test sonucunun pozitif olduğunu öğrenince Uçak mürettebatının yardımıyla kendini uçağın tuvaletinde izole etti. Uçağın İzlanda’ya inmesiyle birlikte ABD’li öğretmen karantinaya alındı.

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Haber Merkezi İHA
Test sonucunun pozitif olduğunu öğrenen ABD’li öğretmen kendini uçağım tuvaletinde izole etti.
Bindiği uçakta Covid pozitif olduğunu öğrenen yolcu kendini uçağın tuvaletinde 5 saat izole etti

ABD’li bir öğretmen, İzlanda’ya gittiği sırada Covid-19 testi pozitif çıkınca kendini uçağın tuvaletinde 5 saat boyunca izole etti.
ABD’nin Chicago kentinden İzlanda’ya giden bir yolcu uçağında Covid-19 krizi yaşandı. ABD’li bir öğretmen olduğu öğrenilen Mariso Fotieo, 20 Aralık’ta Chicago’dan İzlanda’ya gitmek için bindiği uçakta boğazının ağrıdığını fark edince yanında getirdiği Covid-19 testlerinden yaptı. Test sonucunun pozitif olduğunu öğrenen ABD’li öğretmen kendini uçağım tuvaletinde izole etti.

Uçak mürettebatının da kendisine yardım ettiğini ve 5 saat boyunca kendisiyle özenle ilgilendiklerini dile getiren Fotioe, olay sırasında sosyal bir platformdan yaşadıklarını takipçileriyle paylaştı. Fotieo, “Benim için değişik bir deneyimdi, ancak uçakta 150 yolcu olduğu için onlara bulaştırmaktan çok korktum” açıklamasını yaptı. Uçağın İzlanda’ya inmesiyle birlikte ABD’li öğretmen karantinaya alındı.
ABD’li yetkililere göre, ülkede son bir haftadır günlük vaka 277 bin olarak en yüksek rakam olarak kaydedildi.

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