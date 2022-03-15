Dünya Türk Hava Yolları birçok seferi iptal etti
AVRUPA

Türk Hava Yolları birçok seferi iptal etti

Türk Hava Yolları (THY), sefer iptalleriyle alakalı sosyal medyadan açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, "10 Nisan'a (dahil) kadar Ukrayna, Moldova, Rostov, Soçi çıkışlı/varışlı, 31 Mart'a (dahil) kadar Belarus çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir" ifadeleri yer aldı.

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Haber Merkezi AA
THY iptal seferler
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Türk Hava Yolları (THY), Ukrayna, Moldova, Rostov ve Soçi seferlerini 10 Nisan'a, Belarus seferlerini ise 31 Mart'a kadar iptal ettiğini duyurdu.

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede, şunlar kaydedildi:

  • "10 Nisan 2022 (dahil) tarihine kadar Ukrayna, Moldova, Rostov, Soçi çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. 31 Mart 2022 (dahil) tarihine kadar Belarus çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Değişiklik ve iade işlemlerinizi acentenizden, web sitemizden ya da 0 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimizden tamamlayabilirsiniz."

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