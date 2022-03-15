Türk Hava Yolları birçok seferi iptal etti

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili önemli açıklamalarda bulunuyor.

Rusya'nın, Polonya sınırına çok yakın bir bölgeye attığı füze ile ilgili soruyu yanıtlayan Stoltenberg, "Bir müttefiğe saldırı tüm NATO üyelerine saldırı sayılır. Daha geniş kapsamlı askeri tatbikatlar yapacağız" dedi.