TİKA Bosna Hersek'te makarna üretim tesisi ve meyve sebze işleme tesisi kurdu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bosna Hersek'in Zavidovic kentinde makarna üretim tesisi, Visoko kentinde de meyve, sebze işleme tesisi kurdu. Yılda 10 ton makarna üretebilecek altyapısıyla hayata geçirilen tesiste, ihtiyaç sahiplerinin yararlanacağı 10 kadın istihdam edildi.
TİKA, Bosna Hersek'te yardım faaliyetlerinde bulunan Merhamet Derneğinin çalışmalarını daha sürdürülebilir hale getirebilmek için Zenica Doboj Kantonu'ndaki Zavidovic şehrinde makarna üretim tesisi inşa etti.
Visoko şehrinde faaliyet gösteren Donje Mostre Kadın Derneği için de meyve, sebze işleme tesisi kurdu.
Visoko Belediyesinin katkısıyla hayata geçirilen projeden yaklaşık 40 kadın üreticinin faydalanması bekleniyor. Bosna Hersekli kadın üreticiler tesiste meyve suyu, ayvar, reçel gibi ürünleri üretebilecek.
Projelerin açılış törenlerine Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki, Zenica Doboj Kantonu Ekonomi Bakanı Samir Sibonjic, Zavidovic Belediye Başkanı Erna Merdic Smailhodzic, Visoko Belediye Başkanı Mirza Ganic, Merhamet Derneği Başkanı Kenan Vrbanjac ve TİKA Saraybosna Koordinatörü Erdinç Işık katıldı.
"Türkiye Cumhuriyeti, Bosna Hersekli kardeşlerimizi desteklemeye devam edecek"
Visoko'daki törende gazetecilere açıklama yapan Büyükelçi Akseki, meyve, sebze işleme tesisi sayesinde Bosna Hersekli kadınların ekonomiye katkı sağlayacağını söyledi.
Akseki, şunları ifade etti: