TİKA Bosna Hersek'te makarna üretim tesisi ve meyve sebze işleme tesisi kurdu

"TİKA yalnızca Saraybosna ve çevresinde değil, Bosna Hersek'in tamamında bu ve benzeri projeler yürütüyor. Doğrudan insanlara dokunuyor. Bugün gördüğümüz bu manzara, insanların memnuniyeti, belediyenin memnuniyeti, ülkemizin, TİKA'nın ne kadar doğru bir proje gerçekleştirdiğini gözler önüne seriyor. Türkiye Cumhuriyeti gerek kaynak, gerek yer üstü enstrümanlarıyla Bosna Hersekli kardeşlerimizin yanında olmaya, onları her alanda her zaman desteklemeye devam edecek."