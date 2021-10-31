Dünya Tokyoda trende yolculara bıçakla ve asitle saldırıp vagonu ateşe verdi 15 yaralı
ASYA

Tokyo'da trende yolculara bıçakla ve asitle saldırıp vagonu ateşe verdi: 15 yaralı

Japonya'nın başkenti Tokyo'da, hareket halindeki trende yolculara bıçaklı saldırı düzenleyen bir adam vagonu ateşe verdi.

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Haber Merkezi AA
Tokyoda trende yolculara bıçakla ve asitle saldırıp vagonu ateşe verdi: 15 yaralı
Yolcular kendilerini pencerelerden attı.

Başkent Tokyo'nun batısındaki Çofu bölgesinde hareket halindeki 10 vagonlu trende, bir adam bıçakla yolculara saldırdı.

Saldırı, yerel saatle 20.00 civarında Keio hattında Şincuku yönüne doğru hareket eden tren, Çofu'daki Kokuryo istasyonundayken gerçekleşti.

Tokyo'da trende yolculara bıçakla saldıran adam vagonu ateşe verdi
OYNAT 00:59
Tokyo'da trende yolculara bıçakla saldıran adam vagonu ateşe verdi
Japonya'nın başkenti Tokyo'daki bir trende meydana gelen bıçaklı saldırıda 1'i ağır 15 kişi yaralandı. Japonya'nın başkenti Tokyo'da bıçaklı saldırı dehşeti yaşandı. Keiko hattındaki bir trene binen 20'li yaşlardaki saldırganın bugün yerel saatle 20.00 sıralarında elindeki bıçakla yolculara saldırdığı bildirildi. Saldırganın yabancı bir madde dökerek vagonu ateşe vermeye çalıştığı belirtildi. Saldırıda 1'i ağır 15 kişinin yaralandığı açıklandı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada saldırganın yakalandığı ifade edildi.

  • Yolculara saldıran adam, daha sonra içinde hidroklorik asit olduğu tahmin edilen bir tür sıvı saçtığı vagonu ateşe verdi.

Kyodo ajansına göre, olayda 1'i ağır, 15 kişi yaralandı. Vagonda hasar meydana geldi.

Bölgeye sevk edilen emniyet güçleri, 20'li yaşlarındaki saldırganı gözaltına alırken, itfaiye birimleri vagonda çıkan yangını söndürdü.

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