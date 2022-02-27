Dünya TRT canlı yayınında çatışma anı Bağımsızlık Meydanında silah sesleri duyuldu
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TRT canlı yayınında çatışma anı: Bağımsızlık Meydanı'nda silah sesleri duyuldu

Rusya'nın işgal saldırılarını sürdürdüğü Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, şehrin en turistik noktası olan Bağımsızlık Meydanı çevresinde çatışma yaşandı. O anlar, TRT Haber canlı yayınında anbean kaydedildi.

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TRT canlı yayınında çatışma anı: Bağımsızlık Meydanında silah sesleri duyuldu
TRT Haber muhabiri Murat Can Öztürk çatışma anlarına canlı yayında yakalandı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal saldırıları üçüncü gününde devam ederken, her iki taraf da ağır kayıplar yaşadı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus ordusunun başkent Kiev'i ele geçirmek için saldırılarını yoğunlaştıracağını belirterek bu gecenin çok kritik olduğunu vurguladı.

ÇATIŞMALAR BAĞIMSIZLIK MEYDANI'NA TAŞINDI

Havanın kararmasıyla birlikte, Kiev'de Bağımsızlık Meydanı çevresinde şiddetli çatışmalar yaşandı.

TRT MUHABİRİ ÇATIŞMA ANINA CANLI YAYINDA YAKALANDI

Kiev'deki son durumu aktaran TRT Haber muhabiri Murat Can Öztürk çatışma anlarına canlı yayında yakalandı.

TRT muhabiri Kiev'deki çatışma anına canlı yayında yakalandı
OYNAT 01:14
TRT muhabiri Kiev'deki çatışma anına canlı yayında yakalandı
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Bağımsızlık Meydanı çevresinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Kiev'deki son durumu aktaran TRT Haber muhabiri Murat Can Öztürk, çatışma anlarına canlı yayında yakalandı. Bölgeden silah sesleri yükselmeye devam ediyor.
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