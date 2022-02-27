TRT canlı yayınında çatışma anı: Bağımsızlık Meydanı'nda silah sesleri duyuldu

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal saldırıları üçüncü gününde devam ederken, her iki taraf da ağır kayıplar yaşadı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus ordusunun başkent Kiev'i ele geçirmek için saldırılarını yoğunlaştıracağını belirterek bu gecenin çok kritik olduğunu vurguladı.

ÇATIŞMALAR BAĞIMSIZLIK MEYDANI'NA TAŞINDI

Havanın kararmasıyla birlikte, Kiev'de Bağımsızlık Meydanı çevresinde şiddetli çatışmalar yaşandı.

TRT MUHABİRİ ÇATIŞMA ANINA CANLI YAYINDA YAKALANDI

Kiev'deki son durumu aktaran TRT Haber muhabiri Murat Can Öztürk çatışma anlarına canlı yayında yakalandı.