Dünya Trump 2024 seçiminde adaylık kararı aldım Asıl büyük karar, bunu ne zaman duyuracağım
AMERİKA

Trump: 2024 seçiminde adaylık kararı aldım. Asıl büyük karar, bunu ne zaman duyuracağım

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2024'teki başkanlık seçimi için adaylık kararını verdiğini, şimdi kendisini bekleyen asıl büyük kararın, bunu kasımdaki Kongre ara seçiminden önce mi yoksa sonra mı duyuracağı olduğunu söyledi.

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Haber Merkezi AA
Trump: 2024 seçiminde adaylık kararı aldım. Asıl büyük karar, bunu ne zaman duyuracağım
Eski ABD Başkanı Donald Trump açıklama yaptı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump New York Magazine dergisine verdiği röportajda, 2024 başkanlık seçimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tekrar başkanlık yarışına girdiğinde kazanacağına inandığını belirten Trump, 2024 seçiminde aday olup olmayacağına ilişkin "Ben bu konudaki kararımı çoktan verdim, bu konuda artık bir sıkıntı yok." ifadesini kullandı.

  • Trump, kararının ne olduğunu söylemezken, kasımda yapılacak Kongre ara seçimlerine işaret ederek "Şu anda beni bekleyen büyük karar, bu duyuruyu seçimden önce mi yoksa sonra mı yapacağım." dedi.

Washington Post, Trump'ın kararını eylülde açıklayacağını yazdı

Öte yandan Washington Post gazetesi Trump'a yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Trump'ın eylül ayında adaylığını duyuracağını yazdı.

Trump'a yakın danışmanlar, "Yüzde 70 ihtimalle Trump ara seçimlerden önce bu kararını duyuracak." ifadesini kullandı ancak Trump'ın eylülden önce bu kararını duyurma ihtimali olduğunu da kaydetti.

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