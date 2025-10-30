Trump 'dört gözle bekliyorum' diyerek duyurdu: Jinping ile saatler içinde görüşeceğim

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ile saatler içinde görüşmeyi dört gözle beklediğini açıkladı. Öte yandan Trump, Güney Kore'nin gümrük vergilerinin düşürülmesi karşılığında 350 milyar dolar ödeyeceğini de duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ile görüşmesine ilişkin açıklamada bulundu.
Trump, Truth hesabından yaptığı paylaşımda görüşmenin saatler içerisinde gerçekleşeceğini ve dört gözle beklediğini ifade etti.
Öte yandan Trump, Güney Kore'nin gümrük vergilerinin düşürülmesi karşılığında 350 milyar dolar ödeyeceğini de duyurdu.
ABD Başkanı ayrıca, Güney Kore’nin ABD’nin uyguladığı gümrük tarifelerinin düşürülmesi karşılığında 350 milyar dolar ödeyeceğini ve büyük miktarlarda petrol ile gaz alımı yapacağını da açıkladı.
Anlaşma kapsamında Güney Koreli şirketlerin yapacağı yatırımların 600 milyar doları aşması bekleniyor.
Ayrıca Trump, askeri iş birliğinin güçlenmesi çerçevesinde Güney Kore’ye mevcut dizel denizaltılar yerine nükleer enerjili denizaltı inşa etme izni verdiğini duyurdu.