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Trump G7 zirvesine 1 saat geç kaldı: Salona girince “Patron benim” dedi

Trump G7 zirvesine 1 saat geç kaldı: Salona girince “Patron benim” dedi

12:4217/06/2026, Çarşamba
IHA
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Toplantı basına kapalı şekilde devam etti.
Toplantı basına kapalı şekilde devam etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa’da devam eden G7 zirvesinin son gününde sabah düzenlenen ilk oturuma 1 saat geç kaldı. Trump salona geldiğinde, "Patron benim" şakası yaptı.

Dünya liderleri, Fransa’nın Evian-les-Bains yerleşimindeki G7 zirvesinin son gününde bir araya geliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, sabah oturumuna 1 saat geç kaldı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron toplantıyı başlatırken liderlere Trump’ın "birazdan" geleceğini söyledi.

Oturumun yapıldığı salona gelen Trump, dünya liderlerine dönerek esprili dille, "Patron benim" dedi.

Trump’ın şakasının ardından salondan kahkaha sesleri yükseldi. Trump daha sonra yerine oturdu ve gazetecilere, "Toplantıya katılmak ister misiniz? Benim için sorun değil" dedi.

Toplantı basına kapalı şekilde devam etti.



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