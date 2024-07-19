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Dünya

Trump saldırı sonrası ilk kez kürsüde: Resmi olarak Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı olmayı kabul etti

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 13 Temmuzda seçim mitingi sırasında uğradığı suikast girişiminin ardından Milwaukee'de düzenlenen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'nde ilk kez halkın karşısına çıkarak konuşma yaptı. Trump, resmi olarak Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı olmayı kabul etti.

07:19 - 19/07/2024 Cuma
AA
Donald Trump (AFP)
Donald Trump (AFP)

Trump, 13 Temmuzda seçim mitingi sırasında uğradığı suikast girişiminin ardından Milwaukee'de düzenlenen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'nde ilk kez halkın karşısına çıkarak konuşma yaptı.

"Tüm Amerika'nın başkanı olmak için adaylığı kabul ediyorum, sadece Amerika'nın yarısı için değil"
ifadelerini kullanan Trump, sadece Amerika'nın yarısını kazanmanın başarı olmadığını vurguladı.

Trump, "İnanç, bağlılık ve gururla ABD başkanlığına adaylığınızı kabul ediyorum." ifadelerini kullandı.

Trump, kasımda çok büyük bir zafer elde edeceklerini belirterek, herkes için yeni bir güvenlik dönemi başlayacağının, toplum içindeki bölünmüşlüğün "iyileştirilmesi" gerektiğinin altını çizdi.

Suikast girişiminde yaşadıklarını detaylı olarak aktaran Trump, "Bu korkunç saldırıya rağmen bu akşam birlik ve kararlılıkla bir aradayız. Hiç olmadığım kadar daha kararlıyım." diye konuştu.



Trump'a yapılan suikast girişiminde ateş edilen açıdan yeni görüntüler ortaya çıktı: Saniyelerle hayatta kaldı

Eski ABD Başkanı ve ABD seçimleri için Cumhuriyetçilerin başkan adayı olan Donald Trump, 13 Temmuz’da Pensilvanya’daki bir mitingde silahlı saldırıya uğramış ve kulağından yaralanmıştı. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamıştı. ABD Gizli Servisi, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden kürsünün bulunduğu noktaya birçok kez ateş eden saldırganı etkisiz hale getirmişti. Saldırının üzerinden 5 gün geçerken, Trump’a yapılan suikast girişiminin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Yakın çekim görüntülerde, saldırganın Trump’ın kafasına odaklandığı ve başını indirmesi ve mikrofona eğilmesiyle hayatta kaldığı belirtildi. Söz konusu görüntülerin saldırıdan birkaç saniye önce çekildiği kaydedildi.


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