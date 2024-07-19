Trump saldırı sonrası ilk kez kürsüde: Resmi olarak Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı olmayı kabul etti

Eski ABD Başkanı ve ABD seçimleri için Cumhuriyetçilerin başkan adayı olan Donald Trump, 13 Temmuz’da Pensilvanya’daki bir mitingde silahlı saldırıya uğramış ve kulağından yaralanmıştı. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamıştı. ABD Gizli Servisi, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden kürsünün bulunduğu noktaya birçok kez ateş eden saldırganı etkisiz hale getirmişti. Saldırının üzerinden 5 gün geçerken, Trump’a yapılan suikast girişiminin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Yakın çekim görüntülerde, saldırganın Trump’ın kafasına odaklandığı ve başını indirmesi ve mikrofona eğilmesiyle hayatta kaldığı belirtildi. Söz konusu görüntülerin saldırıdan birkaç saniye önce çekildiği kaydedildi.