Trump yeni Fed başkanını bugün açıklayacak: İşte Powell sonrası için en güçlü aday

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığına aday göstereceği ismi bugün açıklayacağını belirtti. Trump yönetiminin kritik görev için göstereceği en güçlü aday belli oldu.
ABD Başkanı Donald Trump, Fed başkanlığı için merakla beklenen kararını bugün açıklayacağını duyurdu. Doların yeni patronu olacak isim, yapılacak açıklamayla netlik kazanacak.
Fed başkanı adayını hangi gün duyuracağının sorulması üzerine Trump, bugünü kastederek "yarın (cuma) sabah" yanıtını verdi.
Trump'ın bu açıklaması, Beyaz Saray'da düzenlenen 2026 yılının ilk kabine toplantısında, Fed başkanlığına aday göstereceği ismi gelecek hafta açıklayacaklarını söylemesinden saatler sonra geldi.
Listede 4 aday var
Trump'ın Fed başkanlığı için aday gösterebileceği isimler arasında dört aday öne çıktı.
- Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett
- Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller
- Eski Fed Yönetim Kurulu Üyesi Kevin Warsh
- Varlık yönetim şirketi BlackRock’ta yöneticilik yapan Rick Rieder
Mevcut Fed Başkanı Jerome Powell'ın görev süresi mayıs ayında sona eriyor.
İşte en güçlü aday
ABD basınında, Trump yönetimi Kevin Warsh'ı ABD Merkez Bankası'nın bir sonraki başkanı olarak aday göstermeye hazırlandığı değerlendiriliyor.