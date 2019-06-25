Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Dünya Trumpın damadı İsrail-Filistin anlaşması Arap Barış Girişimi doğrultusunda olmayacak
ORTADOĞU

Trump'ın damadı: İsrail-Filistin anlaşması Arap Barış Girişimi doğrultusunda olmayacak

ABD Başkanı Trump’ın damadı ve başdanışmanı Kushner, "Kabul etmeliyiz ki eğer İsrail-Filistin meselesinde bir anlaşma olacaksa bu, Arap Barış Girişimi doğrultusunda olmayacak" ifadesini kullandı. 2002 yılında Arap Birliği üyesi ülkeler, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta kabul ettiği Arap Barış Girişimi bildirisiyle 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletini kabul etmedikçe İsrail'le normalleşmeyi reddettiğini belirtmişti.

Haber Merkezi AA
ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner.
ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner.

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner, İsrail ile Filistin arasında sağlanacak bir anlaşmanın Arap Birliği ülkelerinin 2002'de kabul ettiği Arap Barış Girişimi doğrultusunda olmayacağını söyledi.

  • Kushner, ABD'nin İsrail-Filistin barışı için öne sürdüğü "Yüzyılın Anlaşması" planı çerçevesinde bugün Bahreyn'in başkenti Manama'da başlayacak olan ekonomi çalıştayı öncesi Al Jazeera televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Arap Barış Girişimi'nin İsrail-Filistin barışı için "önemli bir çaba" olduğunu ancak geçen yıllar içinde bir başarı gösteremediğini belirten Kushner, "Eğer bu girişim kapsamında bir çözüme ulaşılacak olsaydı bu, uzun zaman önce olurdu" dedi.

Kushner, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümünde, 1967 sınırları içinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletini kabul eden Arap Barış Girişimini izlemeyeceğini ifade etti.

İsrail-Filistin meselesinde sağlanacak bir anlaşmanın "Arap Barış Girişimi" temel alınarak değil bu girişim ile İsrail'in tutumu arasında bir noktada olacağını dile getiren Kushner, "Kabul etmeliyiz ki eğer bir anlaşma olacaksa bu, Arap Barış Girişimi doğrultusunda olmayacak" diye konuştu.

Arap Birliği üyesi ülkeler, 2002 yılında Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta kabul ettiği Arap Barış Girişimi bildirisiyle 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletini kabul etmedikçe İsrail'le normalleşmeyi reddettiğini belirtmişti.

"Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon

ABD'nin İsrail-Filistin meselesine "çözüm bulmak" amacıyla öne sürdüğü "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade edilen "Refah İçin Barış" isimli ekonomi çalıştayı, ABD'nin katkılarıyla bugün Manama'da başlıyor.

  • Çalıştayda Filistin'e yapılacak ekonomik yardımların masaya yatırılması ve hangi ülkelerin bu yardımları üstleneceği gibi konuların konuşulması bekleniyor.

"Yüzyılın Anlaşması" planına karşı çıkan ve bu planının ekonomi ayağını oluşturan Bahreyn'deki çalıştaya katılmayacağını açıklayan Filistin yönetimi, bölge ülkelerine de söz konusu çalıştayı boykot etmeye çağırmıştı.

REKLAM

Filistin yönetiminin bu çağrısına rağmen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Katar'ın Manama'daki çalıştaya katılacağı duyurulmuştu.

İsrail basınına konuşan ve adı açıklanmayan Beyaz Saray'dan bir yetkili de Ürdün, Mısır ve Fas'ın çalıştaya katılacaklarını Washington'a ilettiğini dile getirmişti.

Trump'ın damadından 'yüz yılın planı' açıklaması
DÜNYA
Trump'ın damadından 'yüz yılın planı' açıklaması

Trump'ın damadından 'yüz yılın planı' açıklaması
DÜNYA
Trump'ın damadından 'yüz yılın planı' açıklaması

Beyaz Saray’dan Erdoğan-Kushner görüşmesine ilişkin açıklama
DÜNYA
Beyaz Saray’dan Erdoğan-Kushner görüşmesine ilişkin açıklama
Dünyadaki 10 kriz bölgesi

Dünyadaki 10 kriz bölgesi

2019'da yakından takip edilecek 10 kriz bölgesi.
MİT için gözleyecek

MİT için gözleyecek

​TB2 Bayraktar, MİT'in envanterine de girdi.
Siparişle bu işler olmaz

Siparişle bu
işler olmaz

Erdoğan'dan kabine revizyonu sorusuna yanıt.
-6'yla başlayacak

-6'yla başlayacak

​FIFA'dan Eskişehirspor'a puan silme cezası.
Nem de artacak

Nem de artacak

​Meteorolojiden İstanbullulara uyarı geldi.
Tek yol: İşbirliği

Tek yol: İşbirliği

Uzmanlara göre Yunanistan kaybetmeye mahkum.
Milli irade tecelli etti

Milli irade tecelli etti

Erdoğan, seçimin ardından ilk kez konuştu.
20 ülkeye<br> ihraç ediliyor

20 ülkeye
ihraç ediliyor

​Dededen kalma işi devam ettiriyor.

Serbest bırakıldı

Serbest bırakıldı

ABD İstanbul Konsolosluğu çalışanı için flaş karar.
Önce şişirip<br>sonra indiriyorlar

Önce şişirip
sonra indiriyorlar

İnternet üzerinden alışveriş yapanlara kritik uyarı.
Tercih kılavuzu yayımlandı

Tercih kılavuzu yayımlandı

​Öğrencilerin meraklı bekleyişi sona erdi.
İlk kura yarın

İlk kura yarın

​Ev hayali kuran 318 bin kişi heyecanla bekliyor.
Öğrencilere iş fırsatı

Öğrencilere iş fırsatı

​Başvurular bugün başlıyor, 4 gün boyunca sürecek.
120 yıllık<br>arşivden çıktılar

120 yıllık
arşivden çıktılar

National Geographic yayınladı.
4 il için<br>koruma kararı

4 il için
koruma kararı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı.
Askerleri de<br>Türkiye'ye geliyor

Askerleri de
Türkiye'ye geliyor

Rus polisinden sonra yeni bir karar daha çıkıyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.