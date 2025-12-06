Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Ukrayna heyetiyle görüştü

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump'ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner, Florida'da Ukrayna’nın baş müzakerecisi Rustem Umerov ile görüştü. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Ukraynalı yetkililerle yapılan görüşmenin yapıcı geçtiği bildirilerek, tarafların güvenlik konularında mutabık kaldığı ifade edildi.

Görüşmede, tarafların herhangi bir anlaşmada gerçek ilerlemenin ancak Rusya’nın uzun vadeli barış için ciddi bir kararlılık göstermesine bağlı olduğunu vurguladıkları belirtildi. Görüşmelerin bugün de devam edeceği aktarıldı.