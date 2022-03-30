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Dünya Trumpın sözlerini duyan şaşkına döndü Eski dostu Putinden yardım istedi
ASYA

Trump'ın sözlerini duyan şaşkına döndü: Eski dostu Putin’den yardım istedi

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş dünya çapında bir politik kamplaşmaya da sahne oldu. ABD, NATO, AB ve Batılı ülkeler Rusya’ya cephe alırken, Putin’in savaşın ilerleyen günleri için yaptığı planlar merak uyandırıyor. Tüm bu gelişmelerin ortasında eski ABD Başkanı Donald Trump’ın yaptığı açıklama ise dünyayı şaşkına çevirdi.

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Haber Merkezi Diğer
Trumpın sözlerini duyan şaşkına döndü: Eski dostu Putin’den yardım istedi
Foto: Arşiv.

JustTheNews adlı ABD’li haber sitesine bir röportaj veren Donald Trump bir kez daha savaşta durduğu yer ve yaptığı çağrı ile şaşkınlık yarattı. Trump, Putin’e seslendiği sözlerinde Rus liderin elinde bulunan Biden ve ailesiyle ilgili bilgileri dünyayla paylaşmasını istedi. Hali hazırda ABD’nin baş düşmanı durumuna gelmiş bir ülkenin liderinden böyle bir istekte bulunması Trump’ın eski bir ABD başkanı olması nedeniyle tuhaf bulundu ve büyük tepki topladı.

  • Bu çağrı siyaset uzmanları tarafından Trump’ın başkanlık görevini yürüttüğü yıllarda kullandığı taktikle bire bir örtüşüyor şeklinde yorumlandı: “Donald Trump, ABD içi çıkarları için yabancı güçlerden yardım almak konusunda oldukça istekli bir siyasetçi.” Bu görüşün çok da yersiz olmadığı eski başkanın ABD’nin baş düşmanı haline gelen bir isimden bile yardım istemesiyle anlaşıyor.

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Ukrayna'nın Lviv kenti yakınında bulunan yakıt deposunun 2 güdümlü füzeyle vurulmasının ardından, söndürme çalışmaları gece boyunca devam etti. Ukrayna Acil Durumlar Servisi, söndürme çalışmalarına ilişkin görüntü paylaştı.

DUYAN ŞAŞKINA DÖNDÜ

Trump, dün verdiği röportajda Joe Biden’ın adı yolsuzluk soruşturmalarına karışmış oğlu Hunter Biden’dan bolca söz etti. Hunter Biden, gerek seks skandalları gerekse adını lekeleyen iş ilişkileri yüzünden babasının başını çokça ağrıtan bir figür olarak karşımıza çıkıyor. Kremlin yönetiminin Hunter Biden’ın Rus iş insanlarıyla ve Rusya’daki yatırımlarıyla ilgili bilgileri elinde tuttuğuna ve bir nevi koz olarak kullanabileceğine inanılıyor. İşte Trump’ın çağrısı da tam olarak bu durumla ilgili: Eski başkan Putin’e seslenerek Kremlin’de saklı tutulan bu bilgilerin dünyayla ve ABD’li yetkililerle paylaşılmasını istedi. Öte yandan böyle bir durumun doğrulu ya da Kremlin’in bu bilgilere erişimiyle ilgili haberler bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanamıyor.

Mariupol'deki yıkım uydudan görüntülendi: Şehirdeki yerleşim yerlerinin neredeyse tamamı harabeye döndü
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ABD’li teknoloji şirketi Maxar tarafından paylaşılan yeni uydu görüntüleri, kuşatma altındaki Ukrayna’nın Mariupol kentindeki yıkımı gösterdi. Fotoğraflarda, kent merkezindeki neredeyse tüm yerleşim yerlerinin Rus güçleri tarafından bombalandığı görüldü. <br><br>
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Mariupol içinde ve dışında iletişim olmadığı için, görüntüler son birkaç gün içinde Rusya merkezli uydulardan gelmeyen ilk görsel güncelleme özelliğine sahip.<br><br>
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ONLARCA PATLAMA YAŞANDI<br>Bununla birlikte fotoğraflar, Mariupol ve çevresinde onlarca patlama meydana geldiğini de doğruladı.
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300 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ<br>Fotoğraflardan birinde Rus güçleri tarafından bombalanan tiyatro binasının doğusundaki alanın harabaye döndüğü görüldü. Ukraynalı yetkililer daha önce söz konusu tiyatro binasının sığınak olarak kullanıldığını ve saldırının ardından yaklaşık 300 kişinin öldüğünü açıklamıştı.
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Diğer bir fotoğrafta ise neredeyse her binanın çatılarının eksik ya da önemli ölçüde hasar gördüğü ortaya konuldu. <br><br>
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Doğu Mariupol'da, başka bir yerleşim bölgesi de benzer tahribat gözlemlendi. İki ayrı apartman kompleksini çevreleyen her ev yıkıldı.<br><br>
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Güneydoğu Mariupol'da, Azovstal demir-çelik fabrikasının yakınındaki bir başka apartman kompleksi yıkıldı. CNN daha önce Rus birliklerinin ve Çeçen savaşçıların bu apartman kompleksinin yakınında aktif olduğunu doğrulamıştı.<br><br>
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Uydu görüntüleri ayrıca Rusya’nın saldırılarından kurtulanları da gösterdi. Batı Mariupol'daki Metro süpermarketinin dışında, yüzlerce kişinin binaya girmek için sıraya girdiği görüldü. <br>
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Şehrin hemen kuzeydoğusunda, evlerin hemen yanına park edilmiş araçlar da dahil olmak üzere Rus askeri mevzileri görüldü. Bu araçların hemen kuzeydoğusunda çekilen topçu mevzileri açığa çıkarıldı.<br><br>
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Öte yandan Mariupol belediye başkanı, savaştan önce 400 bin kişinin yaşadığı şehirde 160 bin kadar insanın kaldığını söyledi.<br><br>
Mariupol'deki yıkım uydudan görüntülendi: Şehirdeki yerleşim yerlerinin neredeyse tamamı harabeye döndü
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 35. gününde devam ederken, liman kenti Mariupol en ağır hasarı aldı. Son paylaşılan uydu görüntüleri, saldırıların ardından nüfüsu 440 binden 160 bine düşen şehirdeki neredeyse tüm yerleşim yerlerinin harabeye döndüğünü gösterdi. Fotoğraflarda, 300 sivilin öldüğü tiyatro binasının yanı sıra Rus topçu mevzilerinin konumları da yer aldı.

"SORUNUN CEVABI PUTİN'DE"

“Bu soruların cevabının Putin’de olduğunu düşünüyorum” diyen Trump “Bence bu bilgileri yaymalılar. Bizler de cevapları öğrenmeliyiz.” sözleriyle Putin’e çağrısını tüm dünyaya duyurmuş oldu. Hunter Biden’ın babası Joe Biden Başkan Yardımcısı iken yurt dışında birçok iş bağlantısı olduğu ve bu sayede büyük paralar kazandığı bilinen bir gerçek. O dönemde oğul Biden’ın Ukrayna ve Çin’i de kapsayan ülkelerle iş yaptığı biliniyor.

Hatta ABD Adalet Bakanlığı yetkilileri bu döneme ait soruşturmaları yürütmeye devam ediyor ve Hunter Biden bu iş ilişkilerinden haksız kazanç elde etmekten suçlu bulunursa ceza alabilir. Ancak Donald Trump’ın kast ettiği suçlamalar kanıtlanamıyor. Joe Biden’ın oğlunu kurtarabilmek adına ABD yargı makamlarını ya da siyasetçileri etkilediğine ve yetkisini kötüye kullandığına dair iddialar Hunter Biden’ın dava dosyalarına bile girebilmiş değil.

HUNTER BIDEN'IN ÜZERİNE GİTMEK İSTİYOR

Hunter Biden tüm bu soruşturmalar için yanlış bir şey yapmadığını ve soruşturma bitince suçlu olmadığının anlaşılacağını ve aklanacağını söylemişti. Trump ve Putin arasındaki bu etkileşim geçmiş yıllarda da karşımıza çıkmıştı. 2016 yılındaki ABD başkanlık seçimlerinde Trump’ın kampanya ekibi rakip aday Hillary Clinton’ın kampanyasını karalamak için Rusya’yı devreye soktuğu ve Rus ajanlarının seçimlere müdahale ettiği yönünde haberler manşetlerden inmemişti. Seçim kampanyaları süresince Demokratların Rus askeri birimleri tarafından hacklenen epostaları gündemdeydi ve Trump’ın yakın çevresinin bu süreçte sürekli olarak bir Rus ajanıyla görüştüğü ve Clinton’ın kampanyasının zarar görmesi için çalışıldığı iddia edilmişti. 2019’a gelindiğinde ise Trump, Ukrayna lideri Zelenski’yi temelsiz bir soruşturma başlatmaya zorlamış ve o dönemde seçimlerde başkanlık için adaylığını koyan Biden’ı dize getirmeyi denemişti. Trump bununla yetinmeyip Ukrayna’ya gönderilmesi planlanan 400 milyon dolarlık askeri yardımı da geri çekmişti.

Rus ordusu umduğunu bulamadı: Kiev ve Çernigiv'den geri çekiliyor
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Genelkurmay Başkanlığının Facebook hesabından yapılan açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşının 34. gününde son durum değerlendirildi.
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Rus ordusunun Kiev şehrini kuşatma görevini yerine getiremediği belirtilen açıklamada, Kiev ve Çernigiv bölgelerinden çekilmeye devam eden Rus ordusunun muhtemelen birliklerini ülkenin doğu yönünde yoğunlaştıracağı belirtildi.
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Açıklamada, Donetsk yönünde saldırılarına devam eden Rus ordusunun, Kreminna ve Mariupol yerleşim bölgelerine hava ve füze saldırıları düzenlediği ve Stepnogorsk, Orihov ve Gülyaypole yerleşimlerinin yakınındaki Ukrayna Savunma Kuvvetleri birimlerinin mevzilerine topçu ateşi açtığı ifade edildi.
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Ayrıca, Rus ordusunun Karadeniz ve Azak bölgelerinin yanı sıra Volınsk, Polinsk, Siversk, Tavriçeskoye ve Slavyansk yerleşim birimlerini elinde tutmaya çalıştığı, Luhansk bölgesindeki Popasna, Rubijne yerleşimlerinin kontrolünü ve Mariupol şehrini de ele geçirmeye odaklandığı kaydedildi.
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus ordusunun geri çekilmeye başladığını savunarak, birçok ülke liderleriyle diplomatik görüşmelerin sürdürdüğünü belirtti ve Rusya’ya uygulanan yaptırımlar ve sonuçlarının analiz edilmesi için uzman bir ekip kurulduğunu duyurdu.
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Rus ordusu umduğunu bulamadı: Kiev ve Çernigiv'den geri çekiliyor
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal girişiminde 34'üncü güne girilirken sahada dengeler de değişiyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun Kiev ve Çernigiv bölgelerinden çekilmeye başladığını açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de Rus ordusunun geri çekilmeye başladığını savunarak, birçok ülke liderleriyle diplomatik görüşmelerin sürdürdüğünü belirtmişti.

RUSYA 'MERAKI' SORUŞTURMA GEÇİRMESİNE SEBEP OLDU

Bu durum Trump’ın ABD Başkanı olarak geçirdiği ilk soruşturmanın da sebebi oldu. 2020’deki seçim öncesi dönemde de Trump’ın tanınmış yardımcılar Rus ajanı olduğu kesinleşmiş bir isimle sık sık bir araya geldi. Bu kişilerle yapılan görüşmelerde Biden ve ailesine zarar verebilecek ve dezenformasyon içeren bilgi-belgeler konuşuldu. Trump’la yaptığı ses getiren röportajın eski başkanın Florida’daki konutu Mar-a-Lago’da gerçekleştiğini anlatan gazeteci John Solomon, daha önceleri Ukrayna ve Joe Biden hakkında yaptığı haberler yalanlanmış bir isim.

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