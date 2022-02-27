Dünya Trumptan çok sert Ukrayna yorumu Putin Biden ile davul çalar gibi oynuyor
AMERİKA

Trump'tan çok sert Ukrayna yorumu: Putin Biden ile davul çalar gibi oynuyor

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı "dehşet verici" olarak nitelendirerek, kendisinin başkanlığı döneminde Rusya'nın böyle bir saldırıya kalkışmayacağını belirtti. Trump, "Putin, Biden ile davul çalar gibi oynuyor. Herkesin anladığı üzere, 2020'de seçimlerimize hile karıştırılmasa ve ben tekrar başkan olsaydım, bu korkunç felaket asla yaşanmazdı" diye konuştu.


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Haber Merkezi AA
Trumptan çok sert Ukrayna yorumu: Putin Biden ile davul çalar gibi oynuyor
Donald Trump

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı "dehşet verici" olarak nitelendirerek, kendisinin başkanlığı döneminde Rusya'nın böyle bir saldırıya kalkışmayacağını belirtti.

Trump, Florida eyaletinde düzenlenen 2022 Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansında (CPAC 2022) yaptığı konuşmada, Rusya'nın Ukrayna saldırısı konusunda değerlendirmelerde bulundu.

"ZELENSKİY CESUR BİR LİDER"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Kiev'den ayrılmayarak "cesur" bir lider olduğunu gösterdiğini belirten Trump, "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı dehşet verici. Ukrayna halkı için dua ediyoruz. Tanrı hepsini kutsasın." ifadesini kullandı.

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD Başkanı Joe Biden'ın "zayıflığını" kullanarak Ukrayna'ya saldırdığını belirterek, "Putin, Biden ile davul çalar gibi oynuyor. Herkesin anladığı üzere, 2020'de seçimlerimize hile karıştırılmasa ve ben tekrar başkan olsaydım, bu korkunç felaket asla yaşanmazdı." dedi.

"ZEKİ BİR ÜLKEYDİK ŞİMDİ APTALIZ"

Rusya'nın George W. Bush döneminde Gürcistan'ı, Barack Obama döneminde ise Kırım'ı işgal ettiğini belirten Trump, "21. yüzyılda başkanlığı döneminde Rusya'nın başka bir ülkeyi işgal etmediği tek kişiyim." dedi.

Trump, Putin'in "zeki" birisi olduğunu belirterek, "Asıl sorun şu ki bizim liderlerimiz aptal, aptal, aptal." diye konuştu.

Kendisinin başkanlığı döneminde Ukrayna'ya verilen tanksavarları şu anda herkesin konuştuğunu ifade eden Trump, "Biz zeki bir ülkeydik, şimdi aptal bir ülkeyiz." dedi.

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