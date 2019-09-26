Dünya Trumptan destek isteyen Ukrayna liderine Umarım Putinle sorunlarını çözersin
AMERİKA

Trump'tan destek isteyen Ukrayna liderine: Umarım Putin'le sorunlarını çözersin

ABD Başkanı Donald Trump, Temmuz ayında gerçekleştirdiği telefon görüşmesi krize neden olan Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky ile bir araya geldi. Ukrayna lideri, Rus işgaline karşı Avrupa ve ABD ülkelerinden daha fazla destek talep etti. Bu talebe Trump'ın "Umarım Başkan Putin ile bir araya gelip, sorunlarınızı çözersiniz" yanıtını vermesi görüşmeye damgasını vurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymr Zelensky
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymr Zelensky

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymr Zelensky ile bir araya geldi. İki lider birinci gündem maddesi olan tartışmalı telefon görüşmelerinde baskı olmadığı konusuna dikkat çekti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, Trump’la yaptığı görüşmenin normal olduğunu, ABD’nin demokratik seçimlerine malzeme olmak istemediğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukraynalı mevkidaşı Volodymr Zelensky'nin destek talebine verdiği cevap ise görüşmeye damgasını vurdu.

Kırım ve Ukrayna'nın doğusundaki Rus işgalini sonlandırmak için Trump'tan destek isteyen Zelensky, "Umarım sen ve Rus lider Putin bir araya gelip, sorunları çözersiniz. Bu gerçekten harika bir başarı olur ve bunu yapmaya çalıştığını biliyorum." yanıtını aldı.

Telefon görüşmesi ABD'de kriz çıkardı

İki liderin 25 Temmuz'da yaptığı telefon görüşmesi, ABD siyasetinde tansiyonun yükselmesine neden oldu. Beyaz Saray'ın yayınlamak zorunda kaldığı görüşme dökümanına göre, Trump 2020 seçimlerinde en yakın rakibi Joe Biden'ın soruşturulması için Ukrayna liderine çağrıda bulunuyor.

Bu gelişme üzerine Demokratlar, ABD Başkanı Trump'ın görevden azledilmesi için soruşturma başlattı.

Zelensky'den savunma: Beni malzeme yapmayın

Zelensky konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bence insanlar yayınlanan metin sayesinde her şeyi okudular. Üzgünüm ama demokratik ve açık seçimlerde malzeme olmak istemiyorum. Baskı yoktu. İyi bir telefon görüşmesi yaptık. Normaldi. Birçok şey hakkında konuştuk. Siz okumuşsunuzdur, kimsenin bana baskı yapmadığını” ifadelerini kullandı.

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