Trump’tan İran ile ticaret yapana yüzde 25 gümrük vergisi

01:1313/01/2026, Salı
AA
Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile iş yapan ülkelerin, ABD ile ticaretlerinde yüzde 25 oranında gümrük vergisi ödeyeceğini açıkladı.

ABD Başkanı, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

İran ile iş yapan ülkelerin ABD ile olan ticaretlerinde yüzde 25 oranında gümrük vergisi ödeyeceğini belirten Trump,
söz konusu kararın derhal yürürlüğe girdiğini belirtti.
Trump, bu kararının
"kesin ve nihai"
olduğunu vurguladı.

Ayrıntılar geliyor...
