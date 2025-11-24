Trump’tan İslam coğrafyasına yeni tehdit: Müslüman Kardeşler'i terör örgütü ilan edeceğiz

"Bu karar en sert ve etkili şekilde uygulanacak, son belgeler hazırlanıyor."

Geçtiğimiz hafta Teksas Valisi Greg Abbott, hem Müslüman Kardeşler’i hem de Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi’ni (CAIR) terör örgütü olarak tanıdığını açıklamıştı.

Uzun süredir Temsilciler Meclisi ve Senato’daki Cumhuriyetçiler ile bazı Demokrat isimler, İhvan’ın resmen terör örgütü ilan edilmesi için Beyaz Saray’a baskı uyguluyordu. Teksas Senatörü Ted Cruz bu yönde adım atan ilk isimlerdendi. Florida Temsilcileri Mario Diaz-Balart ile Demokrat Jared Moskowitz de Temmuz ayında aynı talep için girişim başlatmıştı.