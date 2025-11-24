Yeni Şafak
Trump’tan İslam coğrafyasına yeni tehdit: Müslüman Kardeşler'i terör örgütü ilan edeceğiz

10:0524/11/2025, Pazartesi
G: 24/11/2025, Pazartesi
Donald Trump
Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, Müslüman Kardeşler’i terör listesine almak için hazırlıkların son aşamaya geldiğini belirterek, “Karar en sert şekilde uygulanacak” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Müslüman Kardeşler’i (İhvan) “terör örgütü” ilan etmeye hazırlandıklarını duyurarak,
"Bu karar en sert ve etkili şekilde uygulanacak, son belgeler hazırlanıyor."
ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz hafta Teksas Valisi Greg Abbott, hem Müslüman Kardeşler’i hem de Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi’ni (CAIR) terör örgütü olarak tanıdığını açıklamıştı.


Kongre’de iki kanat da bastırıyordu


Uzun süredir Temsilciler Meclisi ve Senato’daki Cumhuriyetçiler ile bazı Demokrat isimler, İhvan’ın resmen terör örgütü ilan edilmesi için Beyaz Saray’a baskı uyguluyordu. Teksas Senatörü Ted Cruz bu yönde adım atan ilk isimlerdendi. Florida Temsilcileri Mario Diaz-Balart ile Demokrat Jared Moskowitz de Temmuz ayında aynı talep için girişim başlatmıştı.


Rubio sürecin yaklaştığı sinyalini vermişti


ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da ağustos ayında Müslüman Kardeşler’in “yabancı terör örgütü” olarak tanımlanmasına yönelik hazırlıkların sürdüğünü açıklamıştı.


Trump, ilk başkanlık döneminde de İhvan’ı terör listesine alma düşüncesini gündeme getirmiş ancak adım atmamıştı.




