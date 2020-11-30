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Dünya Trumptan Katar adımı Körfezdeki krizi sonlandırmak için Kushneri gönderiyor
AMERİKA

Trump'tan Katar adımı: Körfez'deki krizi sonlandırmak için Kushner'i gönderiyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın başdanışmanı Jared Kushner'in, Suudi Arabistan ile Katar yönetimleri arasındaki gerginliği düşürebilmek amacıyla bu hafta Riyad ile Doha'ya gideceği bildirildi.

Haber Merkezi AA
Trump'ın damadı Jared Kushner.
Trump'ın damadı Jared Kushner.

Amerikan medyasında yer alan ve adı açıklanmayan bir Beyaz Saray yetkilisine dayandırılan haberlere göre Kushner, beraberinde küçük bir ekiple önce Suudi Arabistan'a gidecek.

Burada Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya gelecek olan Jared Kushner'in ajandasında Katar'la olan gerginliği azaltmak ve İsrail'le normalleşme süreci olacak.

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KATAR'A DA GİDECEK

Riyad ziyaretinden sonra Katar'a geçecek olan Kushner, burada Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin konuğu olacak. İkili arasındaki görüşmede, Körfez ülkeleri ile Katar arasındaki gerginliğin yanı sıra ABD-Katar ilişkileri ve bölgedeki diğer gelişmeler ele alınacak.

İRAN ÖZEL TEMSİLCİSİ DE KATILACAK

  • Jared Kushner'e ABD'nin Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Avi Berkowitz ile İran Özel Temsilcisi Brian Hook eşlik edecek.

ORTADOĞU'DA SUİKAST GERİLİMİ

Kushner'in ziyaretinin İran'ın nükleer programının önemli isimlerinden Muhsin Fahrizade'nin suikast sonucu öldürülmesinin hemen ardından gerçekleşmesi dikkati çekerken, Donald Trump yönetiminin görevdeki son haftalarında Suudi-Katar gerginliği ve İsrail'le normalleşme konusunda adımlar atmak istediği yönündeki haberler Amerikan medyasında öne çıkıyor.

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