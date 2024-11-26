Trump’tan üç ülkeye uyuşturucu vergisi: İstila durana kadar yürürlükte olacak

ABD'nin yeni başkanı Trump yeni gümrük vergilerini açıkladı.
Beyaz Saray’ın anahtarını almak için gün sayan Donald Trump, Meksika, Kanada ve Çin’e ilave gümrük vergisi getirmeyi planlıyor.
ABD’nin 47’inci başkanı seçilen Donald Trump, göreve başladığında Meksika ve Kanada'dan gelen tüm ürünlere yüzde 25, Çin'den gelen ürünlere ise ilave yüzde 10 gümrük vergisi uygulayacağını açıkladı.
Meksika ve Kanada’ya yüzde 25
Kararının uyuşturucu ve göç dalgasına ilişkin olduğunu vurgulayan Trump, ‘‘
20 Ocak'ta ilk kararnamelerimden biri olarak, Meksika ve Kanada'dan ABD'ye gelen tüm ürünlere ve saçma açık sınırlarına yüzde 25'lik bir tarife uygulamak için gerekli tüm belgeleri imzalayacağım. Bu tarife, fentanil başta olmak üzere uyuşturucular ve tüm yasa dışı yabancıların ülkemizi istilasını durdurana kadar yürürlükte kalacaktır
” dedi.
Çin’den ABD’ye gönderilen başta fentanil olmak üzere büyük miktardaki uyuşturucu ile ilgili görüşmeler yaptığını belirten Trump, “Çin temsilcileri bana, bunu yaparken yakalanan uyuşturucu satıcılarına en yüksek cezayı yani ölüm cezasını uygulayacaklarını söylediler ama bunu hiç yapmadılar.
Uyuşturucular, çoğunlukla Meksika üzerinden, daha önce hiç görülmemiş seviyelerde ülkemize akıyor. Bunu durdurana kadar, Çin'e ABD'ye gelen tüm ürünlerinde, ek tarifelerin üzerine fazladan yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulayacağız
” diye konuştu.
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