Trump’tan üç ülkeye uyuşturucu vergisi: İstila durana kadar yürürlükte olacak

Çin’den ABD’ye gönderilen başta fentanil olmak üzere büyük miktardaki uyuşturucu ile ilgili görüşmeler yaptığını belirten Trump, “Çin temsilcileri bana, bunu yaparken yakalanan uyuşturucu satıcılarına en yüksek cezayı yani ölüm cezasını uygulayacaklarını söylediler ama bunu hiç yapmadılar.

Uyuşturucular, çoğunlukla Meksika üzerinden, daha önce hiç görülmemiş seviyelerde ülkemize akıyor. Bunu durdurana kadar, Çin'e ABD'ye gelen tüm ürünlerinde, ek tarifelerin üzerine fazladan yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulayacağız