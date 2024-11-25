Kadın tuvaletlerine giremeyecekler: ABD’de trans kongre üyelerine yasak

ABD'de Kongre üyesi olarak seçilen ilk trans üyesi Demokrat Sarah McBride meclisteki kadınlar tuvaletini kullanamayacak. Güney Carolina'dan Temsilciler Meclisi Üyesi Cumhuriyetçi Nancy Mace tarafından sunulan önerge, Kongre üyelerinin ve Temsilciler Meclisi çalışanlarının “biyolojik cinsiyetlerine uygun olanlar dışındaki tuvaletleri kullanmalarını” yasaklamayı öngörüyor.

Sol tarafta Sarah McBride sağ tarafta Nancy Mace





Mace, verdiği önergeyi savunurken transların kadınlara karşı olan şiddetine vurgu yaptı. Önergenin kabul edilmesiyle ABD'de Kongre üyesi olarak seçilen ilk trans üyesi Demokrat Sarah McBride artık kadınlar tuvaletlerini kullanamayacak.

Trump LGBT'ye geçit vermeyecek

ABD'nin 47. Başkanı olarak seçilen Donald Trump, seçim kampanyası süresince LGBTİ+ ve özellikle translarla ilgili yapılacak düzenlemeleri içeren kampanyaları için yaklaşık 215 milyon dolar harcamıştı.

Başkanlık kampanyası boyunca sadece iki cinsiyeti savunan Trump, LGBT için "Bu topluluk, solcu cinsiyet ideolojisine ve toksik bir ırk teorisine inanmış durumda. Biz ise iki cinsiyete inanıyoruz. Yalnızca erkekler ve kadınlar vardır" ifadesini kullanmıştı. LGBT sapkınlığına geçit veremeyeceğini belirten Trump, göreve geldiğinde ABD'de cinsiyet operasyonları yürüten sağlık kuruluşlarına devlet tarafından verilen desteğin de kesileceğini açıklamıştı.

LGBT lobisi Elon Musk'ı kandırdı

Donald Trump'ın en büyük destekçisi olan ve seçim kampanyası boyunca 130 milyon dolar harcayan Tesla, SpaceX ve X'in CEO'su Elon Musk, cinsiyet değiştirme ameliyatı olmadan önceki adı Xavier olan kızı ile ilgili yaşadığı süreçte “kandırıldığını” açıklamıştı. Musk, kendisine kızının “intihar edebileceğinin” söylenmesi sonrası endişe ile ergenlik engelleyici ilaçların kullanımına onay verdiğini söyledi.











