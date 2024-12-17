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Tüm silahlı grupları dağıtacağız

Tüm silahlı grupları dağıtacağız

04:0017/12/2024, Salı
G: 17/12/2024, Salı
Yeni Şafak
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Geir Pedersen - Ahmed Şara
Geir Pedersen - Ahmed Şara

HTŞ lideri Ahmed eş-Şara, BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile bir araya geldi. Şara, Suriyeli gazetecilere yaptığı açıklamada ise tüm silahlı grupları dağıtacaklarını, PKK/YPG işgali altındaki Rakka, Haseke ve Deyrizor tamamen özgürleşene kadar mücadeleyi sürdüreceklerini açıkladı.

Suriye’de kontrolü sağlayan gruplardan Heyetül Tahrir eş-Şam (HTŞ) lideri ve Suriye Askeri Operasyonlar Dairesi Başkanı Ahmed Şara (Culani), ülke tamamen özgürleşene kadar ve PKK/YPG kontrolündeki bölgeler kurtarılana kadar mücadele edeceklerini duyurdu. Suriyeli gazetecilerle bir araya gelen Şara, önemli açıklamalarda bulundu. “Tüm silahlı grupları dağıtacağız ve silahların denetimi hükümette olacak” diyen Şara, “Rakka, Haseke ve Deyrizor, kendi halkının eline geçene ve özgürleşene kadar konunun takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı. Yurtdışındaki Suriye vatandaşlarına ülkelerine dönmeleri ve yeniden inşaat çalışmalarına katılmaları için çağrı yapan Suriye’nin de facto lideri, çalışanların ücretlerine yüzde 400 zam yapacaklarını ve zorunlu askerliği kaldıracaklarını ifade etti.


BM TEMSİLCİSİ İLE GÖRÜŞTÜ

Diğer yandan Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Ahmed eş-Şara ile bir araya geldi. Şara, görüşmede, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2254 sayılı kararının güncellenmesi ve ülkedeki mevcut gerçekliklere uygun hale getirilmesi gerektiğini belirtti. Suriyelilerin sorunlarını ele almak için hızlı ve etkili bir iş birliğine ihtiyaç olduğunu kaydeden Şara, Suriye’nin toprak bütünlüğüne, yeniden inşasına ve ekonomik kalkınmanın sağlanmasına odaklanılması gerektiğini vurguladı. Son olarak Şera, bu adımların acele edilmeden, çok dikkatli bir şekilde özenle ve uzman ekiplerin gözetiminde gerçekleştirilmesi gerektiğini kaydetti.


#Suriye
#HTŞ
#Ahmed Şara

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