Suriye’de kontrolü sağlayan gruplardan Heyetül Tahrir eş-Şam (HTŞ) lideri ve Suriye Askeri Operasyonlar Dairesi Başkanı Ahmed Şara (Culani), ülke tamamen özgürleşene kadar ve PKK/YPG kontrolündeki bölgeler kurtarılana kadar mücadele edeceklerini duyurdu. Suriyeli gazetecilerle bir araya gelen Şara, önemli açıklamalarda bulundu. “Tüm silahlı grupları dağıtacağız ve silahların denetimi hükümette olacak” diyen Şara, “Rakka, Haseke ve Deyrizor, kendi halkının eline geçene ve özgürleşene kadar konunun takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı. Yurtdışındaki Suriye vatandaşlarına ülkelerine dönmeleri ve yeniden inşaat çalışmalarına katılmaları için çağrı yapan Suriye’nin de facto lideri, çalışanların ücretlerine yüzde 400 zam yapacaklarını ve zorunlu askerliği kaldıracaklarını ifade etti.