Turistlerin adresi Hollanda’nın lale bahçeleri

Hollanda’nın lale bahçeleri sekiz hafta dünyanın dört bir yanından gelen turistleri ağırlıyor. Hazırlıkların aylarca sürdüğü bahçede, laleler en güzel şeklini nisan ortasında aldığı belirtiliyor. Hollanda’da Keukenhof Bahçesi İletişim ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Nova Mesman, Keukenhof'un, çiçekçiliğin vitrini ve dünyanın en güzel bahçesi olduğunu dile getirdi. Bahçenin büyüklüğünün 32 hektar olduğunu belirten Mesman, "Bahçeye her yıl 40 bahçıvan tarafından 7 milyon lale soğanı ekiliyor" ifadelerini kullandı. Mesman, her yıl yaklaşık 1 milyon 400 bin kişinin Keukenhof'u ziyaret ettiğini belirterek "Bu yıl bahçe 20 Mart ila 11 Mayıs'ta 08.00 - 19.00' saatlerinde hergün açık. Bahçede bu süre zarfında farklı etkinlikler de düzenleniyor" dedi.