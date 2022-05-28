Türk dünyasının ortak medya ağı 'Turkic World' başarılarıyla büyüyor

Etkinliğe Albayrak Medya Grup Başkanı Ömer Karaca, Trend IDA Genel Müdür Yardımcısı Rufiz Hafızoğlu, Trend BİA Genel Müdür Yardımcısı Sahil Karimli, Trend BİA Albayrak Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Emin Aliyev katıldı. Samir Babaoğlu ve diğer konuklar katıldı.

Etkinliğin açılışını yapan Sahil Karimli, medya platformu Turkic.World'un geçtiğimiz yıl içerisinde çok ciddi başarılara imza attığını söyledi.

Karimli, "Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Birinci Başkan Yardımcısı Mehriban Aliyeva'nın doğrudan ilgisi ve özeni sonucunda Azerbaycan basını son yıllarda yeni bir gelişme aşamasına girmiştir. Personel eğitimi süreci başarıyla devam etmektedir. Bugün asıl amacımız Azerbaycan gerçeklerini ve gerçek sesimizi dünyaya duyurmak, Azerbaycan'ın milli ve devlet çıkarlarını korumaktır. 44 günlük Vatanseverlik Savaşı sırasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Başkomutan İlham Aliyev'in bilgi cephesindeki kararlı mücadelesine tanık olduk. Savaş sırasında, Cumhurbaşkanı'nın çeşitli medya kuruluşları ve dünyaca ünlü televizyon kanallarıyla yaptığı röportajlarda Azerbaycan'ın haklı konumunu kararlı bir şekilde savunması, Karabağ hakkındaki gerçekleri dünyaya aktarması biz medya temsilcilerine örnek oldu. Aynı zamanda gelecekteki faaliyetlerimiz için bir yol haritasıydı" dedi.

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Karimli, "Birinci Başkan Yardımcısı Mehriban Aliyeva'nın Büyük Vatanseverlik Savaşı'nın şanlı günlerinde yaptığı röportajdan bir alıntıyı hatırlatmak isterim. 'Unutmayalım ki her birimizin görevi Azerbaycan'ın mevzisini korumaktır. Sadece savaş alanında değil, aynı zamanda bir bilgisayarın önünde de" diye konuştu.

'TÜRK DÜNYASININ SESİNİ TÜM DÜNYAYA YAYALIM'

Bu zorlukların medyaya ciddi ve sorumlu görevler yüklediğini, net ve net hedeflerimizi belirlediğini kaydeden Karimli, "Türk Dünyası projesinin beklentilerimizi karşıladığını ve bu doğrultuda geliştiğini görmekten memnuniyet duyuyoruz" dedi. Türkçe konuşan ülkelerden birçok etkili medya kuruluşu ve hatta devlet kurumları projeye katıldı. Türk Dünyası medya platformu Azerice, Türkçe, Kırgızca, Türkmence, Kazakça, Özbekçe, İngilizce ve Rusça dillerinde faaliyet gösteriyor. Daha geniş bir okuyucu kitlesi kazanalım ve Türk dünyasının sesini tüm dünyaya yayalım" ifadelerini kullandı.

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TURKİC WORLD GİTGİDE BÜYÜYOR

Etkinlikte konuşan Albayrak Medya Grup Başkanı Ömer Karaca, Turkic.World medya platformunun sadece bir yıldaki başarısını övdü. Karaca, "Özbekistan UzA Ulusal Haber Ajansı, Kazakistan Kazinform Devlet Haber Ajansı, Kırgızistan Kabar Ulusal Haber Ajansı ve Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı projeye şimdiden katılıyor. Turkic.World medya platformu Azerice, Türkçe, Kırgızca, Türkmence, Kazakça ve Özbek dillerinde faaliyet göstermektedir" dedi.

Ömer Karaca, Turkic.World projesinin başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirerek projeye yeni başarılar diledi.

Trend Genel Müdür Yardımcısı Rufiz Hafızoğlu, Azerbaycan medyasının gelişiminde yeni bir aşamanın ürünü olan Turkic.World medya platformunun geçen yıl İstanbul'da Türk Keneşi Medya Forumu'nda tanıtıldığını ve KOBIA) haline geldiğini söyledi.

TEKNOFEST'İN RESMİ MEDYA ORTAĞI

Türkiye Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından düzenlenen 25. Uluslararası İş Forumu'nun (IBF) resmi medya ortağıdır. Aynı zamanda Turkic.World, Teknofest 2022 havacılık ve teknoloji festivalinin resmi medya ortağıdır.

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Etkinlikte konuşan Trend Genel Yayın Yönetmeni Emin Aliyev, ülke liderliğinin Azerbaycan medyasına gösterdiği özel ilginin sonucu olarak medyamızın hızlı gelişimine de değindi.

Aliyev, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Birinci Başkan Yardımcısı Mehriban Aliyeva'nın medyaya gösterdikleri özel ilgi ve özen sonucunda bugün Azerbaycan medyasının yeni bir gelişme aşamasına girdiğini söyledi. Bugün Trend IDA'nın birçok uluslararası projeye imza atıyor olması da bunu kanıtlıyor. Turkic.World medya platformu da bu projelerden biri.

Turkic.World medya platformu, Trend International Haber Ajansı ile Türkiye'nin Albayrak Medya Grubu arasındaki işbirliği sonucunda, Cumhurbaşkanlığı İdaresi Dış Politika Dairesi Başkanı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hajiyev'in desteğiyle 2021 yılında hayata geçirildi.

TEKNOLOJİ Türk dünyasının ortak medya ağı kuruluyor: Turkic.World Bakü’de tanıtıldı